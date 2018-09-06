Ryanair змінив правила перевезення багажу, але розщедрився на "подарунок"

Ірландський лоукостер Ryanair, який з 3 вересня почав літати в Україну, ще наприкінці серпня змінив правила перевезення ручної поклажі на борту своїх літаків.

Раніше в салон літаків Ryanair дозволяв брати безкоштовно дві одиниці ручної поклажі: велику та малу.

Читайте також: У Wizz Air заговорили про зниження вартості квитків

Відповідно до нових правил, які набудуть чинності з 1 листопада 2018 року, тепер безкоштовно на борт можна брати з собою лише малу одиницю ручної поклажі, а за велику доведеться доплатити.

Лист про зміни правил перевезення ручної поклажі компанія розіслала усім, хто придбав квитки на рейси після 1 листопада. У повідомленнях зазначалось, що пасажирам доведеться або подорожувати вже за новими правилами, або Ryanair повністю поверне гроші за квиток у разі відмови від поїздки.

6 вересня на сайті авіаперевізника з'явилось повідомлення про те, що Ryanair "дарує" усім пасажирам, які встигли придбати квитки до 31 серпня на рейси після 1 листопада, безкоштовне право на перевезення великої зареєстрованої ручної поклажі, яку можна буде зареєструвати та здати на стійці реєстрації безпосередньо в аеропорту.

Якщо ж під час придбання квитків, пасажир доплачував за пріоритетну посадку, то Ryanair обіцяє повернути за це кошти.

Натомість ті пасажири, які купували квитки уже після 31 серпня, подорожуватимуть уже за новими правилами перевезення ручної поклажі.

Нагадаємо, 3 вересня найбільший європейський лоукост-перевізник Ryanair розпочав польоти з України. Лоукостер літатиме з Києва та Львова у 16 міст Європи.