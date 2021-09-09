Вона викупила тварин на Olx, щоб їх не віддали на забій. Перехожим здалося, що теля дуже втомлене, тому вони подзвонили в поліцію.

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Люди просили забрати тварин

Коли правоохоронці прибули, люди почали вимагати, щоб порося з телям вилучили. Проте підстав для цього не було. Аліса розповіла, що порося в неї з’явилося трішки раніше, а ось теля лише за кілька днів до цього.

Дівчина купила його в селі Єгорівка за 2 тисячі гривень. А ось свинка коштувала трішки дорожче – 20 тисяч. Обох тварин жінка тримає в себе на орендованій квартирі.

Умови були комфортними

Патрульні туди пішли, щоб подивитися на умови проживання тварин. Виявилося, що свинка не лише комфортно почувається, а й розкошує. У неї є великий мішок корму, але господиня періодично дає їй торти й інші смаколики.

"Вона ж свиня, вона все хоче їсти", – розповіла Аліса. А ось телятко дуже маленьке, тому вона його годує лише молоком. За словами дівчини, корівка на ім'я Cawcar народилася 23 серпня. Вона купує маленьких тварин, щоб було простіше перевозити їх.

Аліса пояснює, чому викупила тварин: дивіться відео "Інформатора"

Тварин все ж віддадуть у притулок

ТСН повідомляє, що через виклик поліції про тварин дізналися власники винайманого житла. Вони пригрозили дівчині виселенням, тому вона погодилася віддати улюбленців до місцевого притулку.

У мене не було вибору. А зараз вони будуть жити до старості. І ми будемо приїздити туди. Коли я помру, тоді припиню рятувати тварин,

– сказала Аліса Дей.

Також вона розповіла, що мандрує світом і викладає англійську. Також вона по можливості рятує тварин.

Свинка й теля американки Аліси Дей / Фото "Інформатора"