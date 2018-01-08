Рятувальники 8 годин гасили пожежу у Харкові: фото

У неділю, 7 січня, у Харкові у провулку Класичному, 10б виникла пожежа у 2-поверховій покинутій будівлі. Вогонь швидко перекинувся на сусідні приміщення будівлі дерев’яними конструкціями.

Як повідомили у ДСНС, горіли приміщення на другому поверсі та дах будівлі на площі 150 квадратних метрів.

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Пожежу гасило 50 рятувальників

Всього на місці пожежі працювало 7 автоцистерн, 1 автодрабина, 2 аварійно-рятувальні автомобілі та 50 чоловік особового складу ДСНС.

Щоб ліквідувати пожежу, рятувальникам знадобилося майже 8 годин.

Пожежа виникла у покинутій будівлі

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Варто зазначити, що вогнеборці врятували від знищення вогнем 3 поруч розташовані будівлі, з яких 2 — житлові будинки.