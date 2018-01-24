Рятувальникам вдалося через 10 годин загасити масштабну пожежу у Слов’янську: фото і відео
18:57, сьогодні 517 Читать новость на русском
У середу, 24 січня, у Слов’янську на Донеччині рятувальники повністю загасили пожежу на складі паливно-мастильних матеріалів.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Донецькій області.
Зазначимо, що повідомлення про пожежу вогнеборці отримали о 7:27, а ліквідували її вдалося лише о 17:08.
На місці працювали рятувальники 6-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області. До гасіння пожежі були залучені 5 одиниць техніки та 22 члени особового складу.
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Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці.
Пожежа у Слов'янську
Пожежа у Слов'янську
Пожежа у Слов'янську
Пожежа у Слов'янську
Джерело: 24 Канал
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