Рятувальники погасили величезну пожежу на складах під Одесою
Джерело:ДСНС
На Одещині 1 серпня горіла триповерхова складська будівля. Однак, на щастя, рятувальникам вдалось впоратись з вогнем.
Займання локалізували о 11:29, а ліквідували о 12:25. Оскільки пожежа була величезною, до гасіння залучили 84 особи та 22 машини ДСНС. Жертв та постраждалих немає.
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Що відомо про пожежу
Загорілась будівля, яка розташована за 452 кілометри від автодороги М-05 "Київ – Одеса". Вогонь охопив 10 тисяч квадратних метрів.
Над будівлею здійнялась величезна хмара диму.Зверніть увагу! На пляжі Аркадія в Одесі у липні загорівся готель Portofino. У мережі писали, що це трапилося через запальничку, яку залишили на сонці. Постраждалих не було.
Пожежа у Києві
Крім Одещини, 1 серпня сталась пожежа на Позняках у Києві. Займання виникло у недобудованому будинку, поблизу ТРЦ "Піраміда". Дим видно за сотні метрів. У телеграм-каналах пишуть, що інформації про постраждалих немає. Рятувальники працюють на місці події.