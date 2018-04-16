Рятувальники назвали області, де є загроза найвищої пожежної небезпеки.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про пожежну небезпеку в Україні 16 квітня. У Житомирській та Вінницькій областях є загроза надзвичайного рівня пожежної небезпеки.

"16 квітня у західних, Житомирській, Вінницькій областях надзвичайний (5 класу), на решті території високий (4 класу), місцями надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", – йдеться на сайті ДСНС.

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За повідомленням рятувальників, у Київській області 16 квітня переважатиме високий рівень пожежної небезпеки, а у північних районах області – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, у Мирнограді, що у Донецькій області, 14 квітня сталася пожежа у сараї, в результаті якої загинула 6-річна дівчинка. Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем.