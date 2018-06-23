Рятувальники попереджають про різку зміну погоди в Україні
23 червня в Україні відбудеться різка зміна погоди, вона зачепить усі регіони країни, окрім східних.
Про це інформує прес-центр ДСНС України.
Читайте також: Через "літній сніг" на Закарпатті рятувальники евакуйовують високогірний дитячий табір
23 червня в Україні, окрім східної частини, місцями грози, у центральних та південних областях подекуди град та шквали 17-22 метрів за секунду,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Вінницькій, Київській, Чернігівській та Черкаській областях вночі місцями пройдуть сильні дощі.
Нагадаємо, 23 червня у Карпатах випав сніг. Зокрема, на гірськолижному курорті Драгобрат шар снігу досяг кількох сантиметрів завтовшки.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі