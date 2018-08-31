Рятувальники третій день не можуть витягнути із колодязя чоловіка на Буковині: подробиці

На Буковині рятувальники третій день не можуть витягнути з-під завалів чоловіка, який копав криницю на приватній території. На цей момент відомо, що чоловік вже досить тривалий час не подає ознак життя.

Про це інформує ТСН.

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46-річний чоловік копав криницю, і коли перебував на глибині у 30 метрів, бетонні кільця зверху раптово почали падати, і чоловіка за лічені хвилини засипало землею. За словами свідків, він намагався сховатися у нішу в стіні, утім, його придавило одним із кілець,

– зазначають у ЗМІ.

Дістати чоловіка одразу рятувальникам не вдалося, вони були змушені залучити до роботи бригаду копачів колодязів. Два дні роботи пройшли марно – копачам не вдалося витягнути свого товариша.

За словами рятувальників, кожної хвилини шанси витягнути чоловіка живим меншають. Наразі відомо, що рятувальну операцію тимчасово припинили. Чоловік на глибині вже певний час не подає ознак життя.