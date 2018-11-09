Рятуючи життя іншим: в Одесі під час операції помер відомий військовий лікар

В Одесі помер відомий військовий лікар Олег Кушнір. Це трапилось на робочому місці під час операції, коли лікар рятував життя іншим.

51-річний анестезіолог неодноразово був на Сході.

Читайте також: Позивний "Растішка": історія бійця з Донецька, який загинув за Донбас

Він працював з бійцями, які лікувалися у військовому госпітальні. Врятував немало життів, але своє зберегти не зміг. Волонтери, які його знали, кажуть, що це величезна втрата для всієї військової медицини України.

Він рятував інших, але він не вберіг себе, тому що для нього була в першу чергу важлива саме робота. Вчора, коли це все сталося, він заздалегідь відчував себе погано, але він все одно пішов робити операцію,

– розповів волонтер Андрій Танцюра.

Відео: волонтер Андрій Танцюра про Олега Кушніра