На місці працювали медики, які намагалися зупинити кров потерпілій. Аварія сталася 8 листопада.

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Відірвало дві ноги

У мережі кажуть, що жінка кинулася під потяг, бо хотіла накласти на себе руки. Проте остаточна причина та обставини інциденту ще не відомі.

Унаслідок аварії потерпілій відрізало дві ноги й медики надавали першу допомогу жінці. Постраждалу відвезли до першої міської клінічної лікарні Одеси.

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