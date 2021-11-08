Рятують жінку, якій потягом відрізало ноги в Одесі
8 листопада 2021 , 12:34Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Компас Одеса"
У районі станції "Слобідська" в Одесі жінку переїхав потіг. Унаслідок ДТП вона залишалася без двох ніг. Потерпілу відвезли до лікарні.
На місці працювали медики, які намагалися зупинити кров потерпілій. Аварія сталася 8 листопада.
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Відірвало дві ноги
У мережі кажуть, що жінка кинулася під потяг, бо хотіла накласти на себе руки. Проте остаточна причина та обставини інциденту ще не відомі.
Унаслідок аварії потерпілій відрізало дві ноги й медики надавали першу допомогу жінці. Постраждалу відвезли до першої міської клінічної лікарні Одеси.
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