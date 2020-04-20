Рюмка водки на столе: що слухають росіяни з вікон своїх будинків під час карантину – відео

У мережі оприлюднили відео, як люди в Росії розважаються під час карантину у зв'язку з коронавірусом. З вікон будинків росіяни вмикають хіти Григорія Лепса, гурту "Руки вверх" та інших російських артистів.

Росіяни перейняли ідею в італійців, які першими почали влаштовувати концерти на балконах і влаштували власні вечірки. Ролики росіяни викладають у соцмережах, повідомляє 24 канал.

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Щоправда, із вікон у московському Бутово лунають замість красивих серенад "Рюмка водки на столе" співака Григорія Лепса, хіти гурту "Руки вверх" та "Сектору Газа".

Дивіться відео, яка музика лунає з балконів росіян під час карантину:

Зверніть увагу! Першими традицію співів і танців на балконах започаткували італійці. Так, у різних містах там влаштовували вечірки із ді-джей сетами, співали серенади, виконували оперні арії на весь район та грали на інструментах, стоячи на своїх балконах.

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