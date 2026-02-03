Марк Рютте прибув до Києва: про що заявив генсек НАТО на відкритті 15-ї сесії Верховної Ради

12:02, 03 лютого

За словами Рютте, США, країни Європи та Канада висловили готовність надати Україні конкретні гарантії безпеки. Коаліція держав, які працюють над цим питанням, уже досягла суттєвого прогресу в розробці відповідних механізмів.

Як тільки буде досягнуто мирної угоди, з'являться збройні сили, літаки в повітрі й підтримка на морі,

– підкреслив генсек.

Рютте наголосив, що майбутні документи не повинні повторити долю Будапештського меморандуму чи Мінських угод – вони мають бути реальними, дієвими та підкріпленими конкретними зобов'язаннями, а не просто деклараціями.