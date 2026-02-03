Марк Рютте прибув до Києва: про що заявив генсек НАТО на відкритті 15-ї сесії Верховної Ради
У вівторок, 3 лютого, генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув із візитом до Києва. Він виступив на відкритті 15-ї сесії Верховної Ради України.
Про це інформує Суспільне. Головні заяви зі слів генсека зібрав 24 Канал.
Цікаво "Я вперше це говорю": Трамп пообіцяв хороші новини щодо мирного врегулювання в Україні
На чому акцентував Рютте під час виступу в Раді?
Рютте заявив, що увага Альянсу до безпеки України залишається на найвищому рівні й не слабшає, попри численні глобальні виклики. Північноатлантичний альянс, за словами генсека, підтверджує свою незмінну та пріоритетну підтримку України. Зима дуже довга, але весна прийде. Українці, залишайтеся сильними, я знаю, що ви сильні, За словами Рютте, США, країни Європи та Канада висловили готовність надати Україні конкретні гарантії безпеки. Коаліція держав, які працюють над цим питанням, уже досягла суттєвого прогресу в розробці відповідних механізмів. Як тільки буде досягнуто мирної угоди, з'являться збройні сили, літаки в повітрі й підтримка на морі, Рютте наголосив, що майбутні документи не повинні повторити долю Будапештського меморандуму чи Мінських угод – вони мають бути реальними, дієвими та підкріпленими конкретними зобов'язаннями, а не просто деклараціями. Він заявив, що завдяки системі PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) союзники та партнери забезпечують значну частку постачань ракет в Україну. Зокрема, з минулого літа через цю програму надійшло близько 75% усіх ракет, які йдуть безпосередньо на фронт, та 90% боєприпасів для систем протиповітряної оборони. Через PURL надходять мільйони євро від союзників. Ми розуміємо, що потрібно ще більше і швидше, тому постійно працюємо над цим – як через PURL, так і через інші канали,
– висловився Марк Рютте
– підкреслив генсек.
Рютте прокоментував механізм PURL
– наголосив він під час виступу у Верховній Раді.
Рютте заявив, що увага Альянсу до безпеки України залишається на найвищому рівні й не слабшає, попри численні глобальні виклики.
Північноатлантичний альянс, за словами генсека, підтверджує свою незмінну та пріоритетну підтримку України.
Зима дуже довга, але весна прийде. Українці, залишайтеся сильними, я знаю, що ви сильні,
За словами Рютте, США, країни Європи та Канада висловили готовність надати Україні конкретні гарантії безпеки. Коаліція держав, які працюють над цим питанням, уже досягла суттєвого прогресу в розробці відповідних механізмів.
Як тільки буде досягнуто мирної угоди, з'являться збройні сили, літаки в повітрі й підтримка на морі,
Рютте наголосив, що майбутні документи не повинні повторити долю Будапештського меморандуму чи Мінських угод – вони мають бути реальними, дієвими та підкріпленими конкретними зобов'язаннями, а не просто деклараціями.
Він заявив, що завдяки системі PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) союзники та партнери забезпечують значну частку постачань ракет в Україну.
Зокрема, з минулого літа через цю програму надійшло близько 75% усіх ракет, які йдуть безпосередньо на фронт, та 90% боєприпасів для систем протиповітряної оборони.
Через PURL надходять мільйони євро від союзників. Ми розуміємо, що потрібно ще більше і швидше, тому постійно працюємо над цим – як через PURL, так і через інші канали,