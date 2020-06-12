Сьогодні під час першого засідання Національної ради реформ глава Офісу простих рішень Михайло Саакашвілі заявив про те, що будуть укладатися мирні угоди між державою і бізнесом, які дозволять повернути державі істотні суми заборгованостей замість кримінальних справ.

Таку ідею раніше висунув Олег Бахматюк, який запропонував державі повернення 8 млрд заборгованостей банків, виведених з ринку в результаті банківської кризи 2014 року. Повідомляють Українські новини.

Про це Михайло Саакашвілі повідомив під час першого засідання Національної ради реформ.

"Ми зараз виводимо норму, що можна буде досягати процесуальних угод, коли є старі справи по бізнесу, наприклад, по грошах, і сказати: окей. Зараз яка процедура? Ти повинен встановити весь збиток, а потім, поки він весь не повернеться, справа не закривається або треба когось посадити. Нічого подібного! У Грузії ми за перший рік, коли ми ввели процесуальні угоди, 1,5 млрд доларів повернули державі. Це була просто угода між прокурором і бізнесом. Якщо є збитки і багато років тягнеться тяжба, по любому врегулюємо. Нам не потрібні люди в тюрмі. Нам потрібно це на конвеєр поставити. Буде мінімальна угода, що влаштовує обидві сторони, закрили справу і пішли далі", – заявив Саакашвілі.

Також керівник Офісу простих рішень нагадав, що питання процесуальної угоди з прокурором обговорювалося під час зустрічі з бізнесом, після чого Генпрокурор створила спеціальний інвестиційний департамент: "Доручення цьому департаменту, які вона дала – я позавчора з нею зустрічався на цю тему, – закривати справи. KPI цього департаменту – скільки справ, неправомірно відкритих на бізнес, вони виявили, і скільки закритих".

Нагадаємо, що раніше власник групи компаній "Укрлендфармінг" і "Авангард" Олег Бахматюк запропонував Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національному банку та Офісу генерального прокурора механізм повернення заборгованості виведених з ринку в 2014-2015 роках банків "ВіЕйБі Банк" та "Фінансова ініціатива" в сумі 8 млрд грн, що дозволить зберегти важливе для реального сектора економіки підприємство, яке дає роботу 27 тисячам працівників, генерує близько 1% ВВП країни і сплатило за останні 3 роки близько 7,7 млрд грн податків. Для цього він запропонував використовувати успішний світовий досвід врегулювання таких заборгованостей. Такий шлях вирішення питання заборгованостей підтримали Фонд гарантування вкладів і міжнародні фінансові структури, зокрема МВФ і Всесвітній банк. Кабінет міністрів зараз розробляє відповідний законопроєкт, який буде внесений на розгляд парламенту найближчим часом.