Саакашвілі можуть позбавити легальних підстав перебувати в Україні

Вже 22 січня Київський апеляційний адміністративний суд може позбавити Міхеїла Саакашвілі легальних підстав перебувати на території України.

Про це повідомляє "Інтефакс-Україна".

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі повідомив, що Управління державної міграційної служби в Київській області оскаржило прийняте на його користь рішення Окружного адміністративного суду Києва, який відмовив йому у визнанні незаконним рішення ГМС про відмову у визнанні його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту після позбавлення громадянства України.

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Вони прискорюють суд по моїй депортації з України. У мене було 30 днів на оскарження цього рішення. Не почекавши ці 30 днів, сама ГМС, яка виграла суд, подала на своє вигране рішення скаргу і оскаржить те, що вони виграли. Це зроблено для того, щоб суд відбувся у понеділок, і у вівторок у мене вже не було жодного легального документа для перебування в Україні,

– пояснив політик.

Як відомо, вже 22 січня Київський апеляційний адміністративний суд проведе розгляд апеляції Управління ДМС України в Київській області на рішення Окружного адмінсуду Києва від 3 січня. Засідання розпочнеться о 10:00.