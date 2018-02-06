Саакашвілі не зможуть видворити з України: адвокат пояснив, чому

Захист колишнього президента Грузії та чинного лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі подав касацію на рішення Київського адміністративного апеляційного суду щодо отримання статусу особи, яка потребує додаткового захисту.

Адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький пояснив, що такий процесуальний крок дозволяє М.Саакашвілі продовжувати легально перебувати в Україні.

Читайте також: Я не хочу бути президентом України, – Саакашвілі у інтерв'ю Die Zeit

Про це захисник написав на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні подав у інтересах захисту Міхеїла Саакашвілі касацію на вчорашнє незаконне рішення апеляційного суду щодо отримання статусу особи, яка потребує додаткового захисту. Такий процесуальний крок дозволяє йому і далі легально перебувати в Україні і є підставою для продовження Міхеїлу Саакашвілі довідки про звернення за захистом,

– зазначив адвокат.

Він уточнив, що після подачі касаційної скарги захист повідомив в управління Державної міграційної служби України про факт подачі касації.

"З цього моменту їм заборонено вчиняти будь-які дії з виселення Саакашвілі. Підкреслю, що підставою для продовження терміну дії довідки є копія касаційної скарги зі штампом суду про прийняття скарги або копія постанови суду про відкриття провадження у справі належним чином оформленої судовою повісткою. Надані документи долучають до особової справи особи, яка просить додаткового захисту", – роз'яснив юридичні нюанси адвокат.

Читайте також: "Не на того нарвалися": Саакашвілі погрожує радикальними діями через свій арешт

Фото відповідних документів Чорнолуцький опублікував у Facebook.

Він наголосив, "таким чином в правовому полі для влади заблоковані будь-які спроби з видворення або екстрадиції Саакашвілі".

Раніше генпрокурор Юрій Луценко пояснив, чому суд більше не обиратиме Міхеїлові Саакашвілі запобіжний захід.

5 лютого Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення Окружного адміністративного суду Києва, який відмовився визнавати незаконним рішення Управління ДМС в Київській області про відмову в наданні Міхеїлу Саакашвілі статусу особи, яка потребує додаткового захисту.