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Саакашвілі розповів про подальшу долю наметового містечка під Радою

16:33, сьогодні 535 Читать новость на русском
Саакашвілі розповів про долю наметів під Радою
Саакашвілі розповів про долю наметів під Радою / 24 Канал

Лідер партії "Рух нових" сил Міхеїл Саакашвілі прокоментував подальшу долю наметового містечка під Верховною Радою. Політик запевнив, що представники цього містечка йому не підпорядковуються.

Про це Саакашвілі розповів коментарі "Громадському".

"Вони (представники містечка) самі обрали своїх представників, я їх знаю. Але вони ніяк нам не підпорядковуються, вони незалежні від нас. Вони нам союзники, але вони приймають свої власні рішення і я не даю їм вказівок", – розповів політик.

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Він додав, що народним депутатам Семенові Семенченку і Єгорові Соболєву самотужки потрібно вирішити, чи залишати намети під українським парламентом.

"Я не знаю, що конкретно буде з наметовим містечком, тому що це потрібно вирішувати людям, які там", – зазначив Саакашвілі.

Теги: Новини політики Новини України Новини Києва Міхеїл Саакашвілі протести Верховна Рада Єгор Соболєв Семен Семенченко
Джерело: 24 Канал
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