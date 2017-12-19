Саакашвілі сповістив про моторошну спробу самогубства на суді щодо справи його соратника

19 грудня у Києві у будівлі Апеляційного суду України, де відбувалося слухання справи соратника Міхеїла Саакашвілі – Северіона Дангадзе, батько останнього ледь не здійснив акт самоспалення.

Про це сам лідер "Руху нових сил" написав на своїй сторінці у Facebook.

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За словами політика, чоловік облився бензином і спробував себе підпалити, проте присутні його вчасно зупинили.

"Я був на суді Севера Дангадзе, якого тримають у заручниках, щоб вибити з нього брехливі свідчення проти мене. Коли я виходив, його батько спробував себе підпалити. Скільки ще трагедій може принести ОПГ, яка захопила владу в Україні?" – наголосив Саакашвілі

Нагадаємо, 6 грудня Печерський райсуд Києва на 2 два місяці арештував Северіона Дангадзе. Проте цей арешт оскаржили адвокати Саакашвілі.



За словами генпрокурора Юрія Луценка, саме Дангадзе планував організувати держпереворот в Україні.