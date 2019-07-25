Sacra Corona Unita: особливості клану мафіозі, що і зараз тримає у напрузі Італію

На початку 80-х років в Італії зародився новий кримінальний синдикат. Клан у майбутньому отримав статус п'яти італійських мафіозі, хоча у порівнянні із Camorra, Cosa Nostra та 'Ndrangheta він є найменшим і наймолодшим. І назва йому Sacra Corona Unita.

Sacra Corona Unita – дослівно перекладається як "Об'єднана священна корона". Заведено вважати, що мафія зародилася на початку 80-х, але насправді формування розпочалось ще у 1970-1980 роках.

Про правила найпотужнішої кримінальної організації світу 'Ndrangheta – читайте тут.

Історія відкидає нас на 10 років назад. Італійський мафіозі Рафаеле Кутуло створив організацію під назвою Nuova Camorra, яка оперувала у Кампаньї. Туди входили молоді каморіста, які на відміну від старих босів прагнули розширення шляхом терору і насильства. Потрохи набираючи обертів, Кутуло запланував розширити свій вплив і на сусідню Апулію, де можна було тримати на контролі місцеві порти, а заодно кришувати постачання товарів.

Кутуло зарекомендував себе перед іншими мафіозі, як людина, що здатна об'єднати довкола себе розумних, досвідчених і надійних злочинців. Разом вони могли би створити мафію нового формату,

– пояснив журналіст Гігі Ді Фіоре.

Із самого початку Sacra Corona Unita була філією Camorra. Фактично, просто представництво у південно-східній Італії. А Кутуло керував цим всім із тюрми. Але коли його авторитет просів і він більше не міг займатися кримінальною діяльністю, то "Корона" залишилася без лідера. Мафіозі довелося шукати підтримки в інших кланів. Так вони зв'язалися із 'Ndranghet, чиї 'Ndrina були розкидані практично по всій Італії



Що таке 'Ndrina

На відміну від Каморри, ці мафіозі не вимагали податків від зароблених грошей. Ба більше, вони дали "Короні" можливість автономно розвивати бізнес і розширювати свою присутність. Стаючи по-троху на ноги, контроль над кланом взяв Джузеппе Роголі, один із найавторитетніших босів 'Ndranghet.



Один із найавторитетніших босів 'Ndranghet Джузеппе Роголі очолив "Корону"

Під керівництвом Джузеппе Роголі, в окремих регіонах Апулії 1980 року зареєстрували 118 кримінальних злочинів пов'язаних із Sacra Corona Unita. Роком пізніше їх було вже 145. Фактично, він і сформував Sacra Corona Unita такою, якою світ знає її сьогодні.

Що зробив Роголі:

– виліплював її структуру, яка допомогла триматися їй на плаву;

– керував угрупуванням напряму із тюрми в Барі;

– заснував кодекс, правила посвяти й вибудував структуру мафії.

Як стати мафіозі Sacra Corona Unita

Аби долучитися до "Священної корони", потрібно було пройти посвяту, яка більше схожа на релігійний ритуал. Цей процес мафіозі запозичили у калабрійців, трохи додавши своїх елементів. Спочатку новобранець проколює собі палець, і омиває власною кров'ю палаючий образ Михаїла – це символ відданості клану.

Тісні зв'язки із 'Ndranghet посприяли появі своєрідного баптизму у їхній посвяті. Це зміцнило їхню структуру і зв'язок між різними кланами Sacra Corona Unita,

– сказав екс-прокурор Барі Антоніо Лаудаті.

Кандидату на вступ дають білу хустинку – паралель до чистоти душі. Кілька сигарет – це дарунок, а до них у комплекті ще капсула з отрутою, для суїциду у разі зради сім'ї й пістолет. А от лимон призначений для лікування ран товаришів.

У Sacra Corona Unaita, як і в більшості мафій є своя посвята, але чіткої приналежності до клану та ідентифікації учасника немає. Де-факто, процес посвяти ніколи не закінчується,

– зауважила соціологиня Моніка Массарі.

Про ідентифікацію та ієрархію у клані

Щодо ідентифікації, то вона тісно переплетена зі структурою цих мафіозі. Ієрархія у Мвященній короні розподілена на три рівні й для того, аби перейти на один із них, потрібно довести свою відданість мафії.

Перший рівень – SOCIETA MІNORE:

► PICCIOTTI – молодші учасники. Це найнижчий рівень до якого належать усі, хто хоче долучитися до угрупування. Протягом 40 днів вони мають виконувати різні завдання, аби довести, що гідні стати частиною сім'ї. Наприклад, пограбування, вимагання, убивства і шантаж. Якщо випробування подолано успішно, кандидати проходять далі й стають працівниками.

► MANOVALANZA отримують "офіційне" членство в Sacra Corona Unita.

Особливість цієї організації в тому, що її структура дає її членам можливість кар'єрного росту. Починаючи із самих низів, можна досягти непоганих висот. Працюючи на мафіозного боса,

– пояснив італійський політик Мікеле Еміліано.

Другий рівень – SOCIETA MAGGORE:

► LO SGARRO або той, хто може помилитися. Вони мають убити або привести до Sacra Corona Unita трьох людей. Лише після цього їм дають шанс перейти до нового звання.

► LA SANTA (святоша) – на цьому етапі учасники уже самі можуть створювати філії та вербувати свої підрозділи мафіозі. Само собою, на кожному з етапів учасники виголошують клятву.

Про те, як жорстокі мафіозі Camorra контролюють міжнародні корпорації та Неаполь – читайте тут.

Третій рівень – SOCIETA SEGRETA:

Це останній рівень, у який входять найвищі мафіозні чини, які керують кланом. І вони, до речі, теж мають свій поділ: боси, секретарі, заступники, рада директорів тощо. І голова, на якій тримається корона. Він придумує настільки хитрі багатоходівки, що досі, попри маленькі масштаби "Корони" змушує найбільші мафіозні клани рахуватися з ними й співпрацювати.



Вища ієрархія Sacra Corona Unita

Про те, що допомагає Sacra Corona Unita триматися на плаву – дивіться у програмі.