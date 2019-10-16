Садна та кров: 19-річна матір жорстоко побила немовля і покинула в гуртожитку – фото і відео

На Рівненщині 19-річна матір побила немовля і зачинила його в кімнату гуртожиту. Вночі сусіди прийшли на плач – на той момент малюк вже ледве дихав. Матір усе заперечує.

Хлопчику ще навіть немає місяця. У соцгуртожитку із матір’ю він пробув лише 4 доби, повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

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Коли інші мешканці увійшли в кімнату, то побачили дитину у синцях, саднах та з кров’ю на обличчі. В реанімацію обласної лікарні Микитка потрапив у важкому стані. Медики були шоковані не лише травмами, а й занедбаністю немовляти.



Матір жорстоко побила дитину/ Скрнішот ТСН

19-річна горе-матір повернулася лише наступного дня. Пояснювала, що у сестри захворіла дитина – і вона пішла допомагати лікувати. Жінка переконує, що свою дитину і пальцем не чіпала, мовляв, травми у неї під від протягу.

Правоохоронцям сказала інше: пояснила все стресом від постійного дитячого крику. За її словами, саме тому залишила маля та пішла на побачення.

Чому 19-річна горе-матір опинилась у соцгуртожитку?

Там вона побула лише 4 доби, тому що не мала де жити із дитиною. Там, де жінка зареєстрована, не було належних умов для життя з дитиною. Синці у малюка помітили раніше. Медики усе зафіксували, однак доказів побоїв не було. У жінки ще є старший 3-річний син, який у дитячому центрі.

Як почувається малюк зараз?

Дитина в реанімації. За попереднім оглядом, у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, двобічну пневмонію та підозру на перелом кісток основи черепа. Немовля наразі додатково обстежують лікарі.



Микитка після побоїв горе-матері/ Скріншот із відео ТСН

Де його матір – невідомо, оскільки в гуртожитку вона більше не з’являється. Вирішується питання щодо відібрання цих дітей у матері та позбавлення її батьківських прав.

З’ясувалось, що матір уже стоїть на обліку у соцслужб і двічі притягувалась до адміністративної відповідальності. Тепер же їй загрожує тюремний термін до 5 років.

Дивіться відео "пояснень" матері немовляти: