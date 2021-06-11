Про своє ставлення до створення Конгресу місцевих і регіональних влад в інтерв'ю виданню розповіли міські голови Дніпра та Львова.

Читайте також Садовий очолив одну з палат в Конгресі місцевих і регіональних влад

Позиція Філатова

За словами Філатова, ідея створення Конгресу, є результатом правлячої партії на місцевих виборах.

По-друге – прийшло, найімовірніше, розуміння того, що в такій великій, складній і різній країні, як Україна, неможливо ходити колонами й побудувати КПРС. Однозначно, різні формати діалогу – формальні, неформальні – теж прекрасно,

– зазначив мер Дніпра.

Він також переконаний, що поява такого органу свідчить про прагнення президента встановити діалог з регіонами.

Позиція Садового

Міський голова Львова Андрій Садовий оцінив пропозицію очолити Палату місцевої влади, заявивши, що це стало для нього несподіванкою. Тому він вирішив наразі обмежитися терміном на пів року на цій посаді, аби побачити на практиці роботу органу.

Якщо ми працюємо без політиканства і без використання місцевого самоврядування в чиїхось партійних інтересах, тоді я готовий працювати,

– наголосив мер Львова.

Та додав, що якщо побачить якісь недобрі наміри – тоді Конгрес "буде без нього".

Довідка. У Хмельницькому 3 червня за участю Володимира Зеленського відбулось засідання Палати місцевих рад. На ньому обрали очільника палати – Садового, його заступниками стали Філатов, а також мер Житомира Сергій Сухомлин. Засідання другої палати проведуть дещо пізніше у Дніпрі.

Конгрес місцевих та регіональних влад: що відомо