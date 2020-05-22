Садовий хоче скоротити 30% депутатів Львівської міської ради: деталі

Міський голова Львова Андрій Садовий дотримується думки, що в Україні забагато депутатів різних рівнів. Тож їхню кількість потрібно скоротити на 30%. Також він відзначив, що платив би кошти їм за роботу, тому що безоплатні депутати – це дуже дорого коштує і для держави, і для громадян. І це, зокрема, є елементом корупції.

Адже на відміну від нардепів Верховної Ради, депутати міської ради не отримують заробітної плати.Таку думку мер Львова Андрій Садовий висловив у коментарі журналістам 24 каналу.

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Він пояснив, якщо людина стає депутатом, то це забирає близько 20 годин робочого часу на тиждень. Однак міський голова не вірить, що всі депутати безоплатно, доброчинно роблять свою роботу, адже завжди є інтерес.

Андрій Садовий запропонував подавати всю інформацію відкрито, щоб була відповідальність, як у всіх європейських країнах.

Скорочення кількості працівників ЛМР

Під час свого відеозвернення 25 квітня мер Львова прокоментував, що чисельність працівників міської ради зменшується на 181 людину. Натомість заощаджені гроші інвестують в інфраструктуру.

"За квітень ми очікуємо мінус 70 мільйонів гривень до місцевого бюджету. Це дуже велика втрата, і треба буде платити зарплату комунальникам, вчителям тощо", – пояснив Андрій Садовий.

Дивіться відео: коментар Андрія Садового про зменшення кількості працівників міської ради Львова