Тому міський голова порадив не витрачати намарно часу. Краще накидати донейтів для Збройних сил України.
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Друзі, колеги, журналісти. Я не маю номера Анджеліни Джолі. Не витрачайте намарно часу. Накидайте краще донейтів для ЗСУ,
– написав Садовий.
Що відомо про візит Джолі
Зірку Голівуду 30 квітня помітили у львівській кав'ярні. Виявилось, що Джолі приїхала в Україну як посол доброї волі ООН.
Вона зустріла потяг з переселенцями з Покровська, а також поговорила з місцевими та волонтерами на залізничному вокзалі. Акторка наголосила, що українці – дуже сильні та сміливі люди. Вона пообідала з переселенцями.
Акторка відвідала дітей в одному з медзакладів Львівщині. Там були переселенці, які постраждали внаслідок удару по вокзалу в Краматорську. Джолі пофотографувалась й побавилась з малечою, а також пообіцяла, що приїде повторно.
До речі, влада зазначала, що приїзд Джолі став несподіванкою для всіх.
Джолі підтримує Україну
Від початку війни Джолі писала в своєму інстаграмі, що молиться за Україну. Крім того, вона поширювала інформацію про події на свою 12-мільйонну аудиторію.
- Наприклад, акторка розмістила відео з бомбосховища у Харкові, де переховувалася сім'я з дітьми.
- Крім цього, вона розповіла світові про смерть вагітної жінки в Маріуполі, яка загинула через цинічний авіаудар по дитячій лікарні та пологовому будинку.
- Пізніше Джо провідала українських дітей в лікарні в Римі. Там були такі, які постраждали від злочинів російських окупантів.
До речі – Анджеліна Джолі на львівському вокзалі спілкується з українцями: