Садовий анонсував будівництво найбільшого в Україні ІТ-парку

У Львові збудують IT Park – район, який стане місцем для навчання, роботи та відпочинку.

"Вже 30-го червня буде закладена капсула і даємо старт одній з найбільших девелоперських інвестицій в галузі ІТ в Україні", – написав мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.



Новий львівський ІТ-парк створить 14 тисяч робочих місць. Інвестиції в проект становлять 160 млн доларів. Згідно з планами, це буде новий Центр науки та корпус університету.

Найбільший в Україні ІТ-парку з’явиться у Львові, на вулиці Стрийська-Чмоли-Луганська.



Велику подяку мер Львова висловлює Володимиру Женчаку (засновнику та співінвестору ІТ-парку), Lviv IT Cluster та Посольству Канади в Україні. Саме вони проробили гігантську роботу і затягнули в Україну одного з найбільших девелоперів світу.

