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      Садовий до Дня авіації запропонував модель для об'єднання країни

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      Андрій Садовий, міський голова Львова
      Андрій Садовий, міський голова Львова / 24 канал

      Міський голова Львова Андрій Садовий у своєму Facebook написав, що хотів би бачити "таку ж кількість авіарейсів зі Львова по Україні, як маємо по світу".

      І для реалізації цього очільник Львова запропонував чотирихабову модель для об'єднання країни.

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      Садовий розмістив дві інфографіки. На одній із них зображено, якими авіашляхами напряму сполучений Львів з країнами Європи, Азії та Африки.

      Львів
      Авіарейси зі Львова: від Лондона до Баку та від Копенгагена до Хургади

      А на іншій – модель авіасполучення в Україні на базі чотирьох хабів: Львова, Києва, Харкова та Одеси.

      Україна
      Чотирихабова модель авіаційного об'єднання України від Андрія Садового

      Зауважимо, що з 50 аеропортів, які сполучали Україну зі світом у 1991 році, станом на 2018 рік залишилося 20. Причому дві третини з них потребують реконструкції та переоснащення. Уряд обіцяв до 2030 року відновити інфраструктуру із щонайменше 50 аеропортами.

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      Теги: Новини України Новини Львова Андрій Садовий авіація Транспорт
      Джерело: 24 канал
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