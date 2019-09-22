Садовий до Дня глухих записав звернення жестовою мовою: відео

Міський голова Львова Андрій Садовий долучився до флешмобу з нагоди Міжнародного дня жестових мов і Міжнародного дня глухих. Міжнародний день жестових мов відзначають 23 вересня, а Міжнародний день глухих – в останню неділю вересня, цього року це буде 30 вересня.

Також політик записав відеозвернення жестовою мовою. У ролику він запрошує мовою жестів на каву до Львова.

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Завершується звернення фразою "Я вас люблю".

Садовий до Міжнародного дня жестових мов і Міжнародного дня глухих записав відео звернення жестовою мовою

Що відомо про флешмоб до Міжнародного дня глухих та Міжнародного дня жестових мов

У Львові представники різних сфер, зокрема місцевої влади, у коротких відео звертаються жестовою мовою до глухих і розміщають короткі відео у фейсбук. За словами організаторів, мета такого флешмобу – привернення уваги до спільноти глухих та жестової мови.

Що відомо про Міжнародний день жестових мов

Його було ухвалено на 72-й сесії Генасамблеї ООН 19 грудня 2017 року. Відзначають цей день щороку 23 вересня, починаючи з 2018 року. Дату 23 вересня було обрано не випадково, адже саме у цей день 1951 року у італійському Римі було засновано Всесвітню федерація глухих (ВФГ), яка натепер об’єднує понад 70 мільйонів глухих людей у всьому світі та 135 національних асоціацій глухих. Одним із головних завдань ВФГ є збереження жестових мов і культури глухих як передумов реалізації прав людини для таких осіб.

Що відомо про Міжнародний день глухих

Це день затвердили у 1951 році за нагоди створення Всесвітньої федерації глухих. Відзначають його в останню неділю вересня. Також цей день завершує Міжнародний тиждень глухих, що розпочинається Міжнародним днем жестових мов.