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      Садовий до Дня глухих записав звернення жестовою мовою: відео

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      Міський голова Львова Андрій Садовий долучився до флешмобу з нагоди Міжнародного дня жестових мов і Міжнародного дня глухих. Міжнародний день жестових мов відзначають 23 вересня, а Міжнародний день глухих – в останню неділю вересня, цього року це буде 30 вересня.

      Також політик записав відеозвернення жестовою мовою. У ролику він запрошує мовою жестів на каву до Львова.

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      Завершується звернення фразою "Я вас люблю".

      Садовий до Міжнародного дня жестових мов і Міжнародного дня глухих записав відео звернення жестовою мовою 

      Що відомо про флешмоб до Міжнародного дня глухих та Міжнародного дня жестових мов

      У Львові представники різних сфер, зокрема місцевої влади, у коротких відео звертаються жестовою мовою до глухих і розміщають короткі відео у фейсбук. За словами організаторів, мета такого флешмобу – привернення уваги до спільноти глухих та жестової мови.

      Що відомо про Міжнародний день жестових мов

      Його було ухвалено на 72-й сесії Генасамблеї ООН 19 грудня 2017 року. Відзначають цей день щороку 23 вересня, починаючи з 2018 року. Дату 23 вересня було обрано не випадково, адже саме у цей день 1951 року у італійському Римі було засновано Всесвітню федерація глухих (ВФГ), яка натепер об’єднує понад 70 мільйонів глухих людей у всьому світі та 135 національних асоціацій глухих. Одним із головних завдань ВФГ є збереження жестових мов і культури глухих як передумов реалізації прав людини для таких осіб.

      Що відомо про Міжнародний день глухих

      Це день затвердили у 1951 році за нагоди створення Всесвітньої федерації глухих. Відзначають його в останню неділю вересня. Також цей день завершує Міжнародний тиждень глухих, що розпочинається Міжнародним днем жестових мов.

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      Теги: Новини політики Новини України Новини Львова Андрій Садовий
      Джерело: 24 канал
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