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      Садовий і "Самопоміч" спільно із підприємцями працюватимуть над економічним розвитком країни

      58 Читать новость на русском
      УРБ та "Самопоміч" підписали економічний меморандум
      УРБ та "Самопоміч" підписали економічний меморандум / facebook.com

      Українська Рада Бізнесу, до складу якої входять 70 бізнес-асоціацій, та політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" підписали економічний меморандум, в якому сформулювали та погодили кроки для покращення бізнес-середовища в Україні та поштовху для розвитку економіки.

      "Ми всі хочемо жити в нормальній країні. А так буде тоді, коли влада працюватиме для людей, які створюють робочі місця і сплачують податки", – сказав під час підписання меморандуму лідер "Самопомочі", кандидат на посаду президента України Андрій Садовий.

      "Я закликаю українських підприємців йти у владу – цього року будуть парламентські вибори, потім – вибори до органів місцевого самоврядування. Перший такий поштовх ми зробили у 2014 році, коли "Самопоміч" привела до парламенту чесних і принципових депутатів, частина з яких раніше працювала в бізнесі. Але все ж більшість з тих, хто зараз на високих посадах, ніколи не будуть працювати в інтересах людей. Бо для них влада – це не служіння, а джерело надприбутків. Настав час це змінювати", – наголосив Садовий.

      Додамо, меморандум між УРБ та "Самопоміччю" передбачає ухвалення реформ, які суттєво покращать інвестиційний клімат, стимулюватимуть бізнес виходити з тіні та унеможливлять корупцію. Зокрема, це:

      – лібералізація податкового законодавства – перехід до податку на виведений капітал;
      – створення сильної митної адміністрації європейського зразка, окремої від ДФС;
      – ліквідація податкової міліції та економічних підрозділів у силових структурах, аби запобігти тиску на бізнес;
      – створення натомість єдиного аналітичного органу фінансових розслідувань;
      – покращення інфраструктури – від розвитку транзитних коридорів і логістичних хабів до будівництва портів та аеропортів;
      – ефективна приватизація державних підприємств, окрім об’єктів критичної інфраструктури;
      – цифровізація економіки та базових сфер життєдіяльності, передусім освіти і медицини.

      Усі ці заходи передбачені для впровадження у програмі кандидата у президенти України Андрія Садового.

      Теги: Державна фіскальна служба Самопоміч Андрій Садовий Бізнес Законодавство
      Джерело: 24 Канал
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