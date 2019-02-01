Садовий і "Самопоміч" спільно із підприємцями працюватимуть над економічним розвитком країни

Українська Рада Бізнесу, до складу якої входять 70 бізнес-асоціацій, та політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" підписали економічний меморандум, в якому сформулювали та погодили кроки для покращення бізнес-середовища в Україні та поштовху для розвитку економіки.

"Ми всі хочемо жити в нормальній країні. А так буде тоді, коли влада працюватиме для людей, які створюють робочі місця і сплачують податки", – сказав під час підписання меморандуму лідер "Самопомочі", кандидат на посаду президента України Андрій Садовий.

"Я закликаю українських підприємців йти у владу – цього року будуть парламентські вибори, потім – вибори до органів місцевого самоврядування. Перший такий поштовх ми зробили у 2014 році, коли "Самопоміч" привела до парламенту чесних і принципових депутатів, частина з яких раніше працювала в бізнесі. Але все ж більшість з тих, хто зараз на високих посадах, ніколи не будуть працювати в інтересах людей. Бо для них влада – це не служіння, а джерело надприбутків. Настав час це змінювати", – наголосив Садовий.

Додамо, меморандум між УРБ та "Самопоміччю" передбачає ухвалення реформ, які суттєво покращать інвестиційний клімат, стимулюватимуть бізнес виходити з тіні та унеможливлять корупцію. Зокрема, це:

– лібералізація податкового законодавства – перехід до податку на виведений капітал;

– створення сильної митної адміністрації європейського зразка, окремої від ДФС;

– ліквідація податкової міліції та економічних підрозділів у силових структурах, аби запобігти тиску на бізнес;

– створення натомість єдиного аналітичного органу фінансових розслідувань;

– покращення інфраструктури – від розвитку транзитних коридорів і логістичних хабів до будівництва портів та аеропортів;

– ефективна приватизація державних підприємств, окрім об’єктів критичної інфраструктури;

– цифровізація економіки та базових сфер життєдіяльності, передусім освіти і медицини.

Усі ці заходи передбачені для впровадження у програмі кандидата у президенти України Андрія Садового.