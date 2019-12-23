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      Садовий оголосив конкурс на найкреативнішу ялинку: на переможця чекає цікавий приз

      36 Читать новость на русском
      Андрій Садовий

      Міський голова Львова Андрій Садовий оголосив конкурс креативних ялинок. Для участі у ньому він запросив усіх охочих. Водночас переможцю Андрій Садовий пообіцяв чудовий приз. Зауважимо, що цією акцією міський голова готує львів’ян до Року культури, яким оголосили 2020 рік.

      Відповідне відео Садовий опублікував у своєму фейсбуці. У ролику львівський мер запропонував охочим до креативу опублікувати у мережі фото нестандартних ялинок.

      Зверніть увагу! Який вигляд мала головна ялинка України в різні роки незалежності

      За його словами, переможе та світлина ялинки, яка набере найбільше вподобань. А її власник отримає в подарунок річний абонемент на двох на усі заходи, що відбуватимуться у Львівському органному залі.

      Водночас Андрій Садовий продемонстрував ялинку із книжок.

      А у вас є ялинка? Бо наша ялинка в Ратуші особлива цього року – це ялинка з книжок. Бо наступний, 2020 рік – це рік культури у Львові. Але ми говоримо не лише про культуру у мистецтві, ми говоримо про культуру в громадському житті, в політиці, в економіці, в транспорті. Мені було б дуже цікаво побачити, яким ж є ваші креативні ялинки? Робіть селфі зі своєю ялинкою та надсилайте у коментарі,
      – зазначив Андрій Садовий.

       

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      23 грудня
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Новини Львова Новорічні свята
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