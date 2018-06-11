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Садовий озвучив вимоги до учасників тендеру на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові

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Садовий повідомив вимоги до учасників тендеру на будівництво сміттєпереробного заводу
Садовий повідомив вимоги до учасників тендеру на будівництво сміттєпереробного заводу / Фото з відкритих джерел

Львівський міський голова Андрій Садовий заявив про старт кваліфікаційного відбору учасників на тендер з будівництва першого в Україні сучасного сміттєпереробного заводу.

Про це мер Львова повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами відбір претендентів розпочався на сайті European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Такий етап необхідний, аби в тендері змагались лише ті компанії, які відповідатимуть наступним вимогам: середній річний оборот не менш 38 млн євро; мінімум два реалізовані проекти такого масштабу; реалізовані проекти повинні бути в експлуатації щонайменше 2 роки,
– зазначив Садовий.

Мер Львова додав, що усі заявки на кваліфікацію будуть прийматися до 9 липня.

"Далі – тендер на найкращу ціну і старт будівництва вже цього року. Всі процедури відбуваються за європейськими нормами", – підсумував Садовий.

Нагадаємо, у Львові мають створити сучасний сміттєпереробний завод, в якому перероблятимуть сміття, як в Європі. Безпеку комплексу гарантують європейські стандарти, адже і фінансуватиме, і контролюватиме будівництво комплексу Європейський союз.

Теги: Новини України Андрій Садовий Новини Львова Екологія
Джерело: 24 канал
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