Садовий показав, як виглядає його заступник після нападу псевдоактивіста

Мер Львова Андрій Садовий показав фото свого заступника з питань економіки та фінансів Геннадія Васьківа, який отримав опіки обличчя через невідому речовину, якою його облив псевдоактивіст Іван Спринський.

Садовий зауважив, що фото Васьківа зроблене після перев'язки. Він вже 2-й тиждень перебуває у лікарні з опіками.

Читайте також: Андрій Садовий розповів, з ким може об'єднатися на парламентських виборах

Окрім того, провокатори облили невідомою речовиною ще й керівника адміністрації Євгена Бойка. Він частково втратив зір та лікує відбиту селезінку.

Поліція досі не може побачити на відео громадянина Спринського, який виливав моїм колегам в обличчя невідому рідину і його спільників, які кидають на землю Євгена і копають ногами. А ці бандюки тим часом продовжують вдавати з себе "активістів" і спілкуватись з журналістами,

– наголосив Садовий.

Також він подякував усім, хто публічно засудив такі методи та поведінку так званих активістів.

Що відомо про напад на чиновників Львівської міськради? 24 травня члени угрупувань "Розвиток громади", "Українська спілка учасників АТО" та "Національний корпус" зірвали засідання виконавчого комітету Львівської міської ради.



Тоді ж псевдоактивісти облили зеленою невідомою речовиною заступника Андрія Садового Геннадія Васьківа та Євгена Бойка.



Після цього посадовці, яких облили фарбою, написали заяви до Нацполіції.