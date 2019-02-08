Садовий пояснив, чому оприлюднив "сміттєву" угоду Порошенка

Андрій Садовий влаштував брифінг під Адміністрацією Президента, де адресував Петру Порошенку звинувачення у шантажі. Садовий оприлюднив текст таємної угоди, яку йому пропонував підписати президент у 2016 році під час сміттєвої блокади Львова.

Міський голова Львова Андрій Садовий в ефірі 24 каналу розповів, що Порошенко пропонував підписати угоду згідно з якою "Самопоміч" мала перейти в інше підпорядкування, і тоді блокада б знялась.

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"Текст угоди Олегу Березюку передав заступник керівника Адміністрації Президента. Ми відмовилися від підписання. До слова, Березюк ще мав розмову з Порошенком під час якої пояснив, що це недопустимо, аби президент країни робив такі пропозиції", – сказав Садовий.

Рік ми прожили в сміттєвій блокаді. Пізніше Оксана Сироїд, Олег Березюк та Тарас Пастух мали голодування біля Адміністрації Президента. Якщо б не їхній мужній вчинок, якщо б не підтримка всіх українців, якщо б не звернення глав церков – не знаю, чим би це закінчилось. Тоді була чітка вимога до президента зупинити сміттєву блокаду,

– пояснив кандидат в президенти.

За його словами, минулого тижня представник президента голова Львівської обласної державної адміністрації заявив публічно, що він не допустить будівництво сміттєпереробного заводу. Це тоді, коли Європейський банк дав гроші, коли вже визначено місце, є проект, тендерні процедури.

"Я розумію, що ніхто помагати не буде, але не заважайте, не вставляйте палки в колеса. Польща має таких 150 заводів, а Україна – жодного. Львів готовий до цього, аби показати приклад, але є блокади, проблеми. В нас війна, в нас люди гинуть, а вони далі думають, як Садового "лупити". Вони шкодять всім українцям", – розповів лідер партії "Самопоміч".

Я думав, що до цього не дійде (про оприлюднення угоди, – 24 канал). Однак заяви керівника ОДА, який це робить за командою президента, про заборону будівництва заводу у Львові, то це вже межа. В мені думку таке не приходило, що вони підуть на цей крок. Тому ми викладаємо ці "карти", нехай народ знає, хто є хто в нашій країні,

– додав Садовий.

Що таке сміттєва блокада Львова?У травні 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа. Під завалами сміття загинуло троє рятувальників, які намагалися приборкати вогонь. Після трагедії сміттєзвалище закрили. Унаслідок трагедії Львів і ще 4 райони області не мали куди вивозити сміття, тож міська та обласна влади підписали з мерами 19 міст Львівщини меморандум, який передбачав утилізацію сміття впродовж двох років на полігонах області. Проте, на ділі розпочалась масштабна сміттєва блокада.



У лютому 2019 року голова ЛОДА Олег Синютка зустрівся з мешканцями Знесіння (район у Львові), що виступають проти будівництва, та заявив, що скерує звернення Міністерство екології щодо неможливості його будівництва. Відтак, фактично перед стартом будівництва заводу голова ЛОДА намагається заблокувати реалізацію проекту.