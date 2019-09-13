16:00
13 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Навальний голова наркокартелю. Медведєв розбушувався
      Вєсті Кремля
      00:13, сьогодні
      Вєсті.UA: Кріпак Аваков слухається Зеленського. Нечисельне військо Порошенка
      Вєсті.UA
      19:39, 12 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА

      Садовий пояснив, чому ще рано оцінювати роботу Зеленського та команди

      109 Читать новость на русском
      Мер Львова Андрій Садовий
      Мер Львова Андрій Садовий / 24 канал

      У Києві триває щорічний міжнародний Форум YES. Цьогорічна тема "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі". Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що влада не може зробити людей щасливими.

      Він додав "якщо влада не буде заважати, то люди самі зроблять себе щасливими".

      Читайте також: Новий курорт, парк розваг і Український Голлівуд: чим Зеленський заманює інвесторів в Україну

      "Те, що ми бачимо сьогодні в Україні – це виклик для світу, тому що ми маємо реальні шанси багато що змінити на краще. Я вірю у це. Я дуже великий оптиміст", – зазначив мер Львова, зазначивши, що промови президента країни, Естонії, Фінляндії були дуже мудрими та далекоглядними.

      Роботи нової влади Андрій Садовий поки не оцінює, бо ще не закінчилася їх каденція.

      Коли Володимир Зеленський відбуде свій термін президентства, коли уряд, Верховна рада закінчить свою каденцію, тоді можна оцінювати. А коли ми є в процесі … Зняли недоторканість – про це говорили більше 20 років. Зменшили кількість депутатів – про це всі під час виборів говорили. Фактично, що мені подобається – багато ідей, які ми закладали в програмі "Самопомочі", їх сьогодні реалізовує Зеленський і партія "Слуга народу". Молодці, круто,
      – сказав політик.

      Мер Львова Андрій Садовий на форумі Yes: дивіться відео

      Що відомо про форум YES-2019?
      16-та щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) на тему "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі" проводитиметься з 12 по 14 вересня у Києві. Понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів та експертів з 26 країн візьмуть участь у конференції, організованій Ялтинською Європейською Стратегією (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука.

      blog_ava
      Крим все більше розвертається в бік України, – Балух про ситуацію на анексованому півострові
      сьогодні
      6191
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Слуга народу Верховна Рада Андрій Садовий Новини Львова
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Росія перетворила Донбас на випробувальний полігон
      сьогодні , 15:00 Росія перетворила Донбас на випробувальний полігон
      Дмитро Снєгирьов 665
      Кто отпугивает иностранных инвесторов в Украине
      сьогодні , 13:30 Кто отпугивает иностранных инвесторов в Украине
      Сергій Фурса 1335
      Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      12 вересня , 09:30 Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      1792
      Оновлення ЦВК: чому звільнили всіх членів комісії
      сьогодні , 12:40 Оновлення ЦВК: чому звільнили всіх членів комісії
      1766
      Бранець Кремля Микола Шиптур: що про нього відомо
      сьогодні , 12:00 Бранець Кремля Микола Шиптур: що про нього відомо
      Блог Соцмережі 416
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук