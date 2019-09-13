Садовий пояснив, чому ще рано оцінювати роботу Зеленського та команди

У Києві триває щорічний міжнародний Форум YES. Цьогорічна тема "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі". Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що влада не може зробити людей щасливими.

Він додав "якщо влада не буде заважати, то люди самі зроблять себе щасливими".

Читайте також: Новий курорт, парк розваг і Український Голлівуд: чим Зеленський заманює інвесторів в Україну

"Те, що ми бачимо сьогодні в Україні – це виклик для світу, тому що ми маємо реальні шанси багато що змінити на краще. Я вірю у це. Я дуже великий оптиміст", – зазначив мер Львова, зазначивши, що промови президента країни, Естонії, Фінляндії були дуже мудрими та далекоглядними.

Роботи нової влади Андрій Садовий поки не оцінює, бо ще не закінчилася їх каденція.

Коли Володимир Зеленський відбуде свій термін президентства, коли уряд, Верховна рада закінчить свою каденцію, тоді можна оцінювати. А коли ми є в процесі … Зняли недоторканість – про це говорили більше 20 років. Зменшили кількість депутатів – про це всі під час виборів говорили. Фактично, що мені подобається – багато ідей, які ми закладали в програмі "Самопомочі", їх сьогодні реалізовує Зеленський і партія "Слуга народу". Молодці, круто,

– сказав політик.

Мер Львова Андрій Садовий на форумі Yes: дивіться відео

Що відомо про форум YES-2019?

16-та щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) на тему "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі" проводитиметься з 12 по 14 вересня у Києві. Понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів та експертів з 26 країн візьмуть участь у конференції, організованій Ялтинською Європейською Стратегією (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука.