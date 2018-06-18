Садовий пояснив, яка зараз ситуація зі сміттям у Львові
Міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував нові випадки несанкціонованого викидання сміття, яке називають "львівським".
Про це він написав на 18 червня у своєму Facebook.
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"Минулого року внаслідок сміттєвої блокади громаду Львова змусили піти на виконання ультиматуму державних органів влади", – нагадав мер Львова.
Він пояснив, у чому полягала ця угода.
Місто Львів виплачує близько 1 мільйона гривень щодня(!) обласній державній адміністрації впродовж двох років, а ОДА, в свою чергу, знімає блокаду з міста і до липня 2019 року гарантує вивезення твердих побутових відходів зі Львова та його законну (!) утилізацію,
– уточнив міський голова.
Садовий додав, що Львів залучив 35 мільйонів євро коштів європейських фінансових та екологічних інституцій і вже цього року розпочинає будівництво першого в Україні заводу з глибинної переробки ТПВ.
"Я закликаю правоохоронні органи дуже ретельно вивчати факти несанкціонованого скидання сміття. Не виключаю, що хтось вийняв з шухляди старий брудний метод політичної дискредитації", – підсумував Андрій Садовий.
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