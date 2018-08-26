Садовий презентував концепцію національного лоу-кост перевізника: що передбачає проект

У неділю, 26 серпня, в Одесі на "Фестивалі ідей" міський голова Львова та лідер партії "Об’єднання "Самопоміч" Андрій Садовий презентував концепцію національного лоу-кост перевізника. Ця концепція має назву Ukraine United airlines.

Про це сам Садовий сповістив на своїй сторінці у Facebook.

"Карта авіарейсів країни краще за будь-які промови демонструє реальну децентралізацію і стан внутрішніх комунікацій в країні. Сьогодні в Одесі на "Фестивалі ідей" запрезентував концепцію Ukraine United airlines – національного лоу-кост перевізника", – мовиться у повідомленні мера Львова.

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Передбачається, що проект дозволить:

- швидко об‘єднати всі українські міста транспортною мережею (при цьому необхідність ремонтувати дороги ніхто не відміняє);

- знизити ціну на авіаперевезення в Україні принаймні до рівня лоу-костів у Європі;

- відновити роботу аеропортів в усіх обласних центрах;

- дати роботу ДП "Антонов" (необхідно 20 бортів. Це робота для підприємства на наступні 3 роки);

- дати поштовх бізнес-процесам і внутрішньому туризму.

Садовий також висловив переконання, що – це не питання виключно бізнесу і транспорту. Це питання національної безпеки і функціонування країни.