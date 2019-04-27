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      Садовий привітав українців з Великоднем

      30 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      Мер Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий з нагоди Великодня звернувся до українців. Як наголосив політик, він хоче, аби "ми навчилися бути разом у нашому українському домі". Також львівський міський голова, побажав усім любові, миру та добра.

      Своє вітання Андрій Садовий виголосив у львівському Шевченківському гаю. За словами міського голови Львова, це улюблене місце для нього та його родини.

      Читайте також: Великодні листівки з привітаннями для рідних та близьких

      Крім того, полюбляють це музей просто неба й львів’яни та гості міста, і неодмінно завітають сюди, аби відсвяткувати Великдень. Наразі тут тривають останні приготування.

      Хочу, щоб у ці дні ми очистили наші душі від гніву. Хочу. щоб ми навчилися бути разом у нашому українському домі. Бажаю всім нам любові, миру та добра. Христос Воксрес!
      – зазначив Андрій Садовий.

      Великоднє вітання лідера "Самопомочі" Андрія Садового: дивіться відео 

      Зауважимо, що на Великдень українці відпочиватимуть не лише 28 квітня, а й 29-го та 30 числа. 

      великдень-2019: матеріали 24 каналу
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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Самопоміч Новини Львова Великдень
      Джерело: 24 канал
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