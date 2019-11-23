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      Садовий про підозру САП: нам немає чого приховувати чи придумувати – відео

      133 Читать новость на русском
      Андрій Садовий / city-adm.lviv.ua

      Міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував висунуту прокурорами САП підозру, а також вибачився перед компанією CTP через втягнення у скандал.

      За його словами, CTP є одним із найбільших інвесторів. Компанія збудувала 97 індустріальних парків у семи країнах у центральній та східній Європі. Близько 500 компаній співпрацюють з компанією.

      Варто знати: Чи справді Львівська міська рада порушила закон, продавши землю для індустріального парку

      У повідомленні про підозру мовиться, що земля надана компанії не належить громаді міста. 

      Водночас, Андрій Садовий показав рішення Апеляційного адміністративного суду. Згідно з документом, 27 березня 2019 року суд ухвалив кінцеве рішення: ця земля була і залишається власністю громади Львова. За його словами, мерія мала право здавати її в оренду і продавати. Також мер Львова оприлюднив меморандум між Львівською міською радою і Рясне-Руською сільською радою про добросусідські відносини. Він стверджує, що все було в рамках чинного законодавства і закликав працівників САП поважати закони України.

      Щодо звинувачення у заниженні ціни, Садовий відповів, що згідно з інвестиційним конкурсом, компанія CTP отримала право орендувати земельну ділянку, а також уклала відповідну угоду. Після цього, скористалася своїм правом викупити землю.

      Мер Львова підкреслив, що ЛМР не має права оцінювати вартість землі. Це здійснює сертифікована компанія. У цьому випадку, це зробив "Центр ринкових досліджень". Згідно з оцінкою, компанія CTP заплатила у бюджет міста Львова понад 52 мільйони гривень. Садовий переконує, що така ціна є середньоєвропейською – як у Польщі, Чехії чи Словаччині.

      У приклад він наводить місто Кошице, яке продало землю інвестору за 1,5 долара за квадратний метр, де ціна була в рази більшою. За його словами, у багатьох містах Європи, землю віддають безплатно, оскільки важливим є створення робочих місць, виробництво і податки, що надходять у бюджети.

      До теми: Скандалом хтось намагається здобути собі політичний капітал, – радник мера Львова Кіраль

      Садовий сказав, що у САП мали б про це знати.

      До речі, вже минуло понад 3,5 роки. Вони сплачують земельний податок. А нічого на цій землі робити не можуть через претензіцї та звинувачення. Це нічого доброго не робить для України,
      – зауважив мер Львова.

      Він також оприлюднив відеоролик з презентації індустріального парку, який мав працювати вже два роки. За словами Садового, в рік до бюджету мало надійти понад 147 мільйонів гривень податків. Ці гроші не було отримано, не говорячи про 3 тисячі робочих місць.

      Садовий сподівається, що суд поставить крапку у цьому питанні, а правоохоронці вибачаться перед компанією після подібних знущань.

      Дивіться відео, як Андрій Садовий коментує підозру САП: 

      Що відомо про справу САП проти Садового? 

      Прокуратура стверджує, що під час розслідування встановлено та підтверджено висновками експертів і спеціалістів, що понад 23,49 гектара земель були продані за договором купівлі-продажу посадовцями Львівської міської ради в порушення вимог чинного законодавства без аукціону за заниженою вартістю, як землі промисловості.

      Мер Львова пояснив, що ТзОВ "Сітіпарк Львів" (філія компанія "СТР") перед купівлею ділянки отримало її в оренду. Пізніше компанія скористалася правом, передбаченим статтею 128 ЗКУ, яка дозволяє звернутися юридичним особам, зацікавленим у придбанні земельних ділянок у власність, подавши заяву (клопотання) до відповідного органу виконавчої влади або сільської, селищної, міської ради чи державного органу приватизації.

      Щодо вартості землі, то експертну грошову оцінку земельної ділянки у промисловій зоні "Рясне-2" здійснило приватне підприємство "Центр ринкових досліджень", яке діє на підставі Ліцензії Державного комітету України із земельних ресурсів. Адже Львівська міська рада, згідно з законодавством, не здійснює оцінку вартості землі та не втручається у роботу незалежних оцінювачів.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Львова Андрій Садовий САП
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