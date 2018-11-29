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      Садовий засудив напад на Гриценка в Одесі

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      Садовий відреагував на напад на Гриценка в Одесі
      Садовий відреагував на напад на Гриценка в Одесі / Фото з відкритих джерел

      Андрій Садовий засудив напад на лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка та його прихильників в Одесі, і зауважив, що цей інцидент демонструє безнаказаність та величезний вплив криміналітету в регіоні.

      Про це міський голова Львова заявив на своїй сторінці у Facebook.

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      Напад на Анатолія Гриценка та його прихильників в Одесі – лише один з проявів потужного впливу і безнаказаності криміналітету на місцях. Сподіваюсь, що принаймні ця ситуація закінчиться арештами і рішеннями судів,
      – наголосив Садовий.

      Мер Львова зауважив, що досі усі подібні інциденти з громадськими активістами не викликали особливого зацікавлення у працівників прокуратури та правоохоронних органів.

      Нагадаємо, 28 листопада в Одесі на Анатолія Гриценка напали невідомі та закидали його яйцями, після чого розпочалися сутички. Нападники застосували газові балончики. Поліція відкрила за фактом інциденту справу.

      Теги: Новини України Новини політики Анатолій Гриценко Новини Одеси Сутички Андрій Садовий
      Джерело: 24 Канал
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