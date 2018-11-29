Садовий засудив напад на Гриценка в Одесі

Андрій Садовий засудив напад на лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка та його прихильників в Одесі, і зауважив, що цей інцидент демонструє безнаказаність та величезний вплив криміналітету в регіоні.

Про це міський голова Львова заявив на своїй сторінці у Facebook.

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Напад на Анатолія Гриценка та його прихильників в Одесі – лише один з проявів потужного впливу і безнаказаності криміналітету на місцях. Сподіваюсь, що принаймні ця ситуація закінчиться арештами і рішеннями судів,

– наголосив Садовий.

Мер Львова зауважив, що досі усі подібні інциденти з громадськими активістами не викликали особливого зацікавлення у працівників прокуратури та правоохоронних органів.

Нагадаємо, 28 листопада в Одесі на Анатолія Гриценка напали невідомі та закидали його яйцями, після чого розпочалися сутички. Нападники застосували газові балончики. Поліція відкрила за фактом інциденту справу.