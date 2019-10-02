Садовий про формулу Штайнмаєра: Зміни до Конституції лише через референдум

Мер Львова Андрій Садовий вважає, що фундаментальні зміни до Конституції не можуть гарантуватись одним підписом 2 президента України Кучми.

Садовий у себе на фейсбуці написав, що розуміє бажання президента Зеленського закінчити війну.

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Мер Львова також розуміє та підтримує бажання президента займатись модернізацією країни, державою в смартфоні, залученням інвестицій.

Країна в стані війни з частиною окупованих територій завжди буде мати інші пріоритети ніж розвиток і модернізація,

– наголосив Садовий.

Він додав, що втрата суверенітету і ризик "перенесення стрільби з лінії фронту на вулиці Одеси, Харкова, Києва", може стати не меншою перешкодою на шляху амбітних планів.

Садовий нагадав, що під час виборів Володимир Зеленський багато говорив про народовладдя і референдуми.

Оце і є найкращий час спитати громадян країни, а особливо тих, хто пройшов цю війну, їхню думку. Зміни до Конституції лише через референдум! Чи готові українці заплатити “особливим статусом Донбасу" за компроміс з ворогом?

– написав Садовий.

1 жовтня Україна підписала формулу Штайнмайєра під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. У Росії та Німеччині уже схвалили узгодження документа. Тим часом, у містах України вночі відбулися акції протесту із гаслом "Ні капітуляції". Мітингувальники вважають погодження тексту формули Штайнмаєра поступками перед Росією. Акції були у Києві, Львові, Харкові та Маріуполі.

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Що таке формула Штайнмаєра?Леонід Кучма 1 жовтня підписав формулу Штайнмаєра. Володимир Зеленський описав суть документа так:



– На постійній основі починає діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу.



– Це відбувається за умови, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.



Президент заявив, що є умова: щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.