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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Садовий: Проведення дострокових місцевих виборів зміцнить позиції криміналітету

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      Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий
      Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий / 24 канал

      Проведення дострокових місцевих виборів в Україні загрожує зміцненням позицій криміналітету в органах місцевого самоврядування, вважає лідер партії "Самопоміч", мер Львова Андрій Садовий.

      Андрій Садовий в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" зазначив, що Володимир Зеленський не зможе за півтора місяця вибудувати систему в правоохоронних органах, яка зробила б неможливим похід криміналітету ще більшою колоною до місцевої влади.

      Читайте також: Потрібно думати про те, як збудувати країну в якій хочеться жити, – Садовий

      "Якщо запитаєте у людей на вулиці, вони скажуть, що потрібні негайно вибори, всіх вигнати. Такий зараз тренд", – сказав Садовий.

      За словами політика, наразі криміналітет підсилює свій вплив на органи місцевого самоврядування, а "мовчазна згода" Верховної Ради дає цьому легітимність.

      Тому дострокові вибори до органів місцевого самоврядування можуть зміцнити позиції криміналітету і зацементувати їх там. І вони до цього готові. Вони готові до виборів завтра. Чи готове до цього громадянське суспільство та його представники? Це дуже велике запитання,
      – заявив він.

      При цьому Садовий зазначив, що "буде спокуса" провести дострокові місцеві вибори.

      В Офісі президента Володимира Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування. Це можуть зробити для того, аби "повністюзмінити систему влади".

      Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. В цей день обиратимуть депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад. Результати виборів повинні оприлюднити не пізніше, ніж 9 листопада.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Андрій Садовий Самопоміч Місцеві вибори 2020
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