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      Садовий розповів, чому в Україні продукти харчування дорожчі, ніж в Польщі

      490 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / samopomich.ua

      Літр молока в українських магазинах можна купити приблизно за 28 гривень. У Польщі – на 30% дешевше.

      Кандидат у президенти України Андрій Садовий у своєму відеоблозі на Youtube проаналізував, чому Україна, маючи найкращі у світі чорноземи, відстає в галузі сільського господарства від найближчих сусідів.

      По-перше. Польський фермер не має жодних проблем із землею – вона в нього нормально оформлена. Має доступ до нової техніки. Не має проблем з добривами, паливно-мастильними матеріалами. Має доступ до дешевих кредитів. У нас – із землею безлад, з добривами проблеми, техніки немає, дешеві кредити – фантастика, рейдерськими схемами в людей просто крадуть врожай,
      – наголосив Садовий.

      Більш того, політик наводить ще один аргумент – фінансову підтримку держави. "Польський фермер отримує 300 євро дотації на один гектар землі. У нас в бюджеті на минулий рік передбачили понад 6 мільярдів гривень. Щоправда, дали лише 1. Якщо поділити на всіх – то один фермер мав би отримати лише 6 євро за гектар", – сказав Садовий.

      Однак, за словами політика, і того не отримав. За даними Єдиного порталу використання публічних коштів Міністерства фінансів України E-data, у 2018 році група компаній ПРАТ "Миронівський хлібопродукт" (засновник – Юрій Косюк) отримала понад 933 мільйони дотацій та відшкодувань із державного бюджету.


      "Тобто, куди пішов цей мільярд? Товаришу президента", – наголошує Андрій Садовий.

      Додамо, у передвиборчій програмі кандидат на посаду президента України Андрій Садовий пропонує ряд кроків для розвитку аграрного сектору:

      – Гарантувати українським фермерам дешеві кредити для придбання землі;
      – Дозволити купувати землю тільки громадянам України;
      – Обмежити кількість землі, яку може придбати одна особа;
      – Запровадити прозорий продаж права оренди на землі державної власності;
      – Стимулювати виробництво та реалізацію української сільськогосподарської техніки.

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      Теги: Новини політики Андрій Садовий Міністерство фінансів України
      Джерело: 24 Канал
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