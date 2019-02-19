Садовий розповів, чому в Україні продукти харчування дорожчі, ніж в Польщі
Літр молока в українських магазинах можна купити приблизно за 28 гривень. У Польщі – на 30% дешевше.
Кандидат у президенти України Андрій Садовий у своєму відеоблозі на Youtube проаналізував, чому Україна, маючи найкращі у світі чорноземи, відстає в галузі сільського господарства від найближчих сусідів.
По-перше. Польський фермер не має жодних проблем із землею – вона в нього нормально оформлена. Має доступ до нової техніки. Не має проблем з добривами, паливно-мастильними матеріалами. Має доступ до дешевих кредитів. У нас – із землею безлад, з добривами проблеми, техніки немає, дешеві кредити – фантастика, рейдерськими схемами в людей просто крадуть врожай,
– наголосив Садовий.
Більш того, політик наводить ще один аргумент – фінансову підтримку держави. "Польський фермер отримує 300 євро дотації на один гектар землі. У нас в бюджеті на минулий рік передбачили понад 6 мільярдів гривень. Щоправда, дали лише 1. Якщо поділити на всіх – то один фермер мав би отримати лише 6 євро за гектар", – сказав Садовий.
Однак, за словами політика, і того не отримав. За даними Єдиного порталу використання публічних коштів Міністерства фінансів України E-data, у 2018 році група компаній ПРАТ "Миронівський хлібопродукт" (засновник – Юрій Косюк) отримала понад 933 мільйони дотацій та відшкодувань із державного бюджету.
"Тобто, куди пішов цей мільярд? Товаришу президента", – наголошує Андрій Садовий.
Додамо, у передвиборчій програмі кандидат на посаду президента України Андрій Садовий пропонує ряд кроків для розвитку аграрного сектору:
– Гарантувати українським фермерам дешеві кредити для придбання землі;
– Дозволити купувати землю тільки громадянам України;
– Обмежити кількість землі, яку може придбати одна особа;
– Запровадити прозорий продаж права оренди на землі державної власності;
– Стимулювати виробництво та реалізацію української сільськогосподарської техніки.