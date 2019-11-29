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      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ

      Садовий розповів, чому його політично переслідують

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      Андрій Садовий / 24 канал

      Міський голова Львова Андрій Садовий вважає справу проти себе політичним переслідуванням, яке насправді шкодить громаді міста та Україні загалом.

      "Садовий – міський голова, який виконує свої функції, хоче робити їх якісно. Тому що я народився у Львові і завжди вболіваю за своє місто", – сказав Садовий в інтерв’ю LB.ua у відповідь на питання, навіщо його переслідують.

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      Насправді, Садовий має найвищий рейтинг довіри в місті Львові. Можливо, це комусь не подобається,
      – додав мер.

      На тезу журналіста про те, що це може не подобатись тільки Петрові Порошенку, Садовий сказав: "Однозначно. Можливо, таким чином підставляють і Зеленського. Тому що він, навпаки, зацікавлений у розвитку Львова".

      З погляду політики, я не бачу жодних проблем зі сторони президента Зеленського чи зі сторони Гончарука. Вони якраз зацікавлені в тому, щоби цей проєкт був реалізований. А інші мені не цікаві,
      – наголосив Садовий.

      Зауважимо, напередодні Садовий заявив, що поскаржиться до суду на перешкоджання інвестиційній діяльності, адже справа щодо мера міста блокує роботу компанії СТР, яка планує збудувати у Львові індустріальний парк.

      Що відомо про справу щодо Садового

      Справа стосується продажу містом у 2015 році землі на відкритому конкурсі інвестиційній компанії CTP за 54 мільйони гривень. Компанія планує збудувати під Львовом індустріальний парк (де працюватимуть різні виробництва) на 3000 робочих місць з середньою зарплатою 10 000 гривень.

      У справі продажу землі 27 листопада суд обрав Садовому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 мільйона 56 тисяч 550 гривень. Прокурори ж вимагали 50 мільйонів застави. На їхню думку, місто продало інвесторові землю за заниженою ціною, а ринкова ціна ділянки становить нібито 140 мільйонів гривень.

      Насправді ж вартість землі оцінювала не міськрада Львова, бо не має таких повноважень, а сертифікована компанія. Остання й визначила, що ділянка коштує 54 мільйони гривень.

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      У підозрі Садовому також мовиться, що надана компанії СТР земля не належить громаді міста. Насправді ж є рішення суду, який встановив, що ділянка таки належить громаді Львова.

      Зауважимо, що ця справа є старою і в її межах правоохоронці кілька разів 2016 року проводили обшуки у міськраді Львова. А самого Садового у липні 2017 року викликали на допит у Генпрокуратуру. Тоді її очолював Юрій Луценко.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Справа Садового Андрій Садовий Новини Львова Петро Порошенко Володимир Зеленський Олексій Гончарук Розслідування Антикорупційний суд
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