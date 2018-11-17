Садовий розповів, хто стоїть за оприлюдненням скандального аудіозапису за його участю

Лідер "Самопомочі" Андрій Садовий вважає, що злив у мережу аудіозапису, на якому він різко висловлюється на адресу херсонської активістки Катерини Гандзюк, погодив Президент України Петро Порошенко.

Про це міський голова Львова сказав в інтерв'ю "Громадському радіо".

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"Наприкінці серпня, коли я був у Херсоні, мав зустріч із підприємцями. Це була публічна зустріч. Вони говорили дуже багато різного про корупцію в місті та мали не дуже приємні розмови стосовно Катерини Гандзюк. Після емоцій цієї зустрічі я мав телефонну розмову з одним своїм колегою та емоційно передав йому суть розмови. Це була приватна розмова. Я розумію, що для мене вже не існує приватного життя. І це підтвердив керівник СБУ (Василь Грицак – 24 канал), коли я з ним зустрічався: що пишуть все, де тільки що можна писати", – розповів Садовий.

Чиновник нагадав, що після оприлюднення запису одразу попросив вибачення у всіх, кого він міг стосуватися, адже так і не отримав підтвердження жодних фактів корупційних дій з боку херсонських держслужбовців.

Ця моя приватна розмова лишилася би приватною, але так бачу, що це буде використовуватися в різних варіантах. Я би дуже хотів, щоб ми з вами робили все можливе, щоб тих нелюдів, які напали на Катерину, знайшли та покарали. Так само, щоб знайшли всіх тих нелюдів, які нападають на журналістів, на громадських активістів. У нас чомусь ці речі не розслідуються. Я розумію, що місцеві феодали що хочуть, те й роблять. Але, напевно, з дозволу центральних органів влади,

– наголосив він.

За його словами, розслідувати напади на активістів не вигідно, бо це виведе на реальних замовників.

"Замовники, напевно, дуже серйозні люди з серйозними посадами, які мають вплив до керування державою, які з трибуни озвучують дуже серйозні промови про боротьбу з корупцією. А насправді вони є лідерами корупційних процесів у нашій державі", – заявив Садовий.

На думку мера Львова, оприлюднення аудіозапису в мережі однозначно було погоджено Петром Порошенком.

Я спілкуюся з різними людьми. Вони надають мені інформацію, що такого рівня прослуховувань, який є сьогодні, в нас у країні не було за жодного президента. Можливо, була би рація, якщо би прослуховували тих людей, хто є ворогом української держави. Я так бачу, агентура Путіна прекрасно себе почуває. Медведчук йде у велику політику, Рабінович... Такі цікаві часи в нашій державі. Переслідуються ті, хто голим нервом відчуває справедливість, має силу говорити правду. Тих, хто працює на ворога, чомусь не рухають,

– підкреслив Садовий.

Також, він додав, що говорить те, що думає і готовий до того, що найближчим часом буде ще багато "різних записів".

Нагадаємо, у мережу потрапив аудіозапис, на якому лідер "Самопомочі" Андрій Садовий дуже різко висловлюється на адресу херсонської активістки Катерини Гандзюк. Мер Львова підтвердив, що голос на аудіозаписі належить саме йому. Він пояснив, що ці висловлювання були емоційною реакцією, після зустрічей з місцевими підприємцями в Херсоні.