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      Садовий розповів, як на митниці дрова перетворюються на кругляк

      177 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      Офіційно у 2017 році Україна експортувала 2 мільйона тонн дров.

      Натомість, за статистикою митниць іноземних держав, до них з України в’їхало всього 443 кілограми дров і понад 610 тисяч тонн кругляка.

      Кандидат у президенти Андрій Садовий наголошує, що більшість таких оборудок проводять державні підприємства – лісгоспи, які й експортують "дрова" з України.

      "Насправді всі розуміють, що ніякі дрова ніхто за кордон не вивозить. У Польщу, Румунію, Туреччину йде ліс-кругляк. Сировина, з якої там виробляють меблі. А потім велика кількість тих меблів повертається в Україну. Більше того, багато з цих меблів виробляють українські працівники, які їдуть туди на роботу, бо в Україні виробництва нема", – сказав Садовий у своєму відеоблозі на Youtube.

      Відтак, політик називає мораторій на вивіз лісу-кругляка "фількиною грамотою".

      Зі свого боку Садовий пропонує боротися із вивезенням лісу-кругляка дієвими антикорупційними органами, повною цифровізацією митниці та обліку лісових насаджень, а також пропонує державні програми для збільшення лісових насаджень і підтримки вітчизняного виробництва, зокрема у галузі обробки деревини.

      "Має бути політична воля підтримати українського виробника. Тільки у деревообробці ми можемо створити тут, в Україні, до 50 тисяч робочих місць. Так люди можуть мати роботу і не виїжджати за кордон. Все маємо – сировину, мудрих людей, бажання. Тільки маємо "жуліків", які видавлюють з людей останні соки. Вони мають піти", – розповів Андрій Садовий.

      Теги: Новини політики Андрій Садовий Експорт
      Джерело: 24 Канал
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