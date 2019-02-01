Садовий розповів, як на митниці дрова перетворюються на кругляк

Офіційно у 2017 році Україна експортувала 2 мільйона тонн дров.

Натомість, за статистикою митниць іноземних держав, до них з України в’їхало всього 443 кілограми дров і понад 610 тисяч тонн кругляка.

Кандидат у президенти Андрій Садовий наголошує, що більшість таких оборудок проводять державні підприємства – лісгоспи, які й експортують "дрова" з України.

"Насправді всі розуміють, що ніякі дрова ніхто за кордон не вивозить. У Польщу, Румунію, Туреччину йде ліс-кругляк. Сировина, з якої там виробляють меблі. А потім велика кількість тих меблів повертається в Україну. Більше того, багато з цих меблів виробляють українські працівники, які їдуть туди на роботу, бо в Україні виробництва нема", – сказав Садовий у своєму відеоблозі на Youtube.

Відтак, політик називає мораторій на вивіз лісу-кругляка "фількиною грамотою".

Зі свого боку Садовий пропонує боротися із вивезенням лісу-кругляка дієвими антикорупційними органами, повною цифровізацією митниці та обліку лісових насаджень, а також пропонує державні програми для збільшення лісових насаджень і підтримки вітчизняного виробництва, зокрема у галузі обробки деревини.

"Має бути політична воля підтримати українського виробника. Тільки у деревообробці ми можемо створити тут, в Україні, до 50 тисяч робочих місць. Так люди можуть мати роботу і не виїжджати за кордон. Все маємо – сировину, мудрих людей, бажання. Тільки маємо "жуліків", які видавлюють з людей останні соки. Вони мають піти", – розповів Андрій Садовий.