Садовий: Такого порядку на ринках, як під час карантину, ще ніколи не було
Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що на ринках, які працювали до Великодня, дотримувались всіх жорстких норм. Зокрема, там проводили тестування експрес-тестами. Якщо виявляли підозру, то відбулося ПЛР-тестування. Уточнив, що підозру мала лише одна людина, але не відбулося нічого складного.
Також Андрій Садовий пояснив, що найбільший торговельний комплекс сільськогосподарської продукції у Львові "Шувар" працює в умовах карантину. Однак це є гуртовий ринок, який занесений до окремого списку, адже звідти надходять продукти у велику кількість магазинів міста. Про це мер Львова зазначив в ефірі 24 каналу.
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За його словами, такого порядку, який під час карантину панував на ринках, ніколи не було. Зокрема, наголосив про дисципліну, дезінфекція, а також, що в приміщення заходили лише по 10 людей.
Він відзначив, що у відкритому просторі важче заразитися, ніж у якомусь закритому ангарі.
На своїй фейсбук-сторінці він звернувся з проханням до прем'єра Дениса Шмигаля та головного санітарного лікаря Віктора Ляшка з прохання дозволити продуктовим ринкам працювати. Зокрема, наголосив, що вся продукція швидко псується.
"У селян немає інших засобів до існування. Наприклад, Німеччина чи Франція мають кошти, вони виплачують, підтримуючи певні дотації. А нам хто буде допомагати? Хто допоможе цій селянці, яка має, перепрошую, пів кілограма петрушки, кріп, цибуля. Воно просто все зіпсується", – пояснив Андрій Садовий.
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