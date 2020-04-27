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      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН

      Садовий: Такого порядку на ринках, як під час карантину, ще ніколи не було

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      Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що на ринках, які працювали до Великодня, дотримувались всіх жорстких норм. Зокрема, там проводили тестування експрес-тестами. Якщо виявляли підозру, то відбулося ПЛР-тестування. Уточнив, що підозру мала лише одна людина, але не відбулося нічого складного.

      Також Андрій Садовий пояснив, що найбільший торговельний комплекс сільськогосподарської продукції у Львові "Шувар" працює в умовах карантину. Однак це є гуртовий ринок, який занесений до окремого списку, адже звідти надходять продукти у велику кількість магазинів міста. Про це мер Львова зазначив в ефірі 24 каналу.

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      За його словами, такого порядку, який під час карантину панував на ринках, ніколи не було. Зокрема, наголосив про дисципліну, дезінфекція, а також, що в приміщення заходили лише по 10 людей.

      Він відзначив, що у відкритому просторі важче заразитися, ніж у якомусь закритому ангарі.

      На своїй фейсбук-сторінці він звернувся з проханням до прем'єра Дениса Шмигаля та головного санітарного лікаря Віктора Ляшка з прохання дозволити продуктовим ринкам працювати. Зокрема, наголосив, що вся продукція швидко псується.

      "У селян немає інших засобів до існування. Наприклад, Німеччина чи Франція мають кошти, вони виплачують, підтримуючи певні дотації. А нам хто буде допомагати? Хто допоможе цій селянці, яка має, перепрошую, пів кілограма петрушки, кріп, цибуля. Воно просто все зіпсується", – пояснив Андрій Садовий.

      Мер Львова вважає, що потрібно якнайшвидше відкривати ринки, але це рішення необхідно делегувати місцевій владі, яка чітко знає, хто дотримується правил, і все контролює. Тобто, має бути відповідальність.

      Він додав, якщо таке рішення в середу, 29 квітня, приймуть, то треба давати можливість з четверга працювати людям.

      За його словами, у Львові є до 10 ринків, які дотримувалися всіх норм до Великодня. Тож вони також будуть працювати. Саме там селяни збувають свою продукцію.

      Є відповідальність керівників і власників, є міський контроль. В цілому, люди дотримуються правил, вони – свідомі. Ми ж всі хочемо бути здоровими. Ми мали випадок, коли через порушення закрили 2 ринки. І це для них був такий "холодний душ", також покарали штрафами. Якщо є контроль, є нормальна дисципліна, тоді порядок,
      – наголосив Андрій Садовий.

      Нагадаємо, що питання відкриття ринків розглянуть вже у середу, 29 квітня, на засіданні уряду. Разом з відкриттям ринків уряд пропонує встановити чіткі обмеження, які повинні не дозволити поширення коронавірусу, а також санкції за їхнє недотримання.

      карантин до 11 травня
      Карантин в Україні продовжили до 12 травня / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини України Сільське господарство Торгівля Андрій Садовий Новини Львова Карантин в Україні 2020
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