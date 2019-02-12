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      Садовий у Львові запровадив щомісячні стипендії для науковців

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      Програма "Львівській системі дослідників"
      Програма "Львівській системі дослідників" / samopomich.ua

      У Львові дали старт "Львівській системі дослідників".

      Відповідно до муніципальної програми, близько 50 найуспішніших та найталановитіших науковців у різних сферах отримуватимуть щомісячні стипендії у розмірі від 6 до 10 тисяч гривень.

      Ми у Львові особливо цінуємо мудрих, креативних людей, у тому числі молодих дослідників. Ця програма – нова чудова можливість нашу позицію вкотре продемонструвати. "Львівська система дослідників" має стати ще одним стимулом для талановитих вчених займатися наукою та розвивати своє місто,
      – сказав під час презентації міський голова Львова, кандидат у президенти України Андрій Садовий.

      На таку підтримку для вчених у бюджеті міста передбачили 6 мільйонів гривень. "Львівська система дослідників" вже третій рік існує в рамках програми "Львів Науковий". 500 тисяч гривень з міської казни виділяють на премії талановитим ученим та допомогу у фінансуванні міських наукових конференцій.

      "За освітою й наукою – майбутнє держав. Ті країни, які свого часу зробили ставку на інноваційність та інтелект, сьогодні – перші у світі. Львів сьогодні виділяє на освіту, науку та нові технології близько 30% міського бюджету. На моє переконання, на рівні держави щонайменше 25% треба інвестувати саме у розвиток цих галузей. А добрі практики, які, наприклад, є у Львові, треба масштабувати на всю країну", – сказав Андрій Садовий.

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      Теги: Новини політики Новини Львова Андрій Садовий Самопоміч Наука
      Джерело: 24 Канал
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