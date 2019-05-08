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      Садовий вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні на місці колишнього концтабору

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      Андрій Садовий з синами
      Андрій Садовий з синами / ЛМР

      Мер Львова Андрій Садовий разом з синами – Михайлом, Йосипом – поклали квіти до Пам'ятного хреста на місці колишнього концтабору "Шталаг-238".

      У місті відбулися поминальні заходи з нагоди вшанування Дня пам’яті та примирення.

      Читайте також: День пам'яті та примирення: як в Україні ставляться до Другої світової

      Андрій Садовий розповів, що у них в родині є традиція — приходити щороку до пам'ятника з синами, бо "приклад батьків можливий лише в особистому виконанні".

      Коли ти розповідаєш, чи говориш прочитати книжку, це не дає ефекту. Коли діти щороку є тут, чи в інших місцях, то це закарбовується в їхній пам’яті. Дай Бог, щоб вони зі своїми дітьми та внуками також приходили і ми складали пошану тим людям, які віддали свої життя,
      — сказав Андрій Садовий.

      садовий львів 9 травня
      Мер Львова Андрій Садовий з синами

      садовий львів друга світова
      Пам'ятний хрест на місці колишнього концтабору

      "На території цього концтабору "Шталаг" загинули тисячі людей різних національностей. Якщо говорити про минуле століття, то були убиті насильницькою смертю кожен другий чоловік і кожна четверта жінка. Це велика трагедія. Ми маємо тисячі загиблих вже у цьому столітті під час російсько-української війни. Я би дуже хотів, щоб у ці дні, 8 та 9 травня, у нас не були тільки офіційні церемонії покладання квітів, щоб ми всі з вами брали своїх рідних, дітей і разом з вами прийшли і помолились тут, де пролилась кров, щоб більше такої біди не було на нашій землі. Вічна пам’ять всім убієнним!", – зазначив Андрій Садовий.

      Що таке Stalag 328 (Konzentrationslager der Standarte 328)? Це створений німецьким військовим командуванням табір для радянських військовополонених, що існував у 1941-1944 роках у Львові на території оборонного комплексу ХІХ століття "Цитадель".  Тут утримувалося 284 тисячі в'язнів різних національностей, загибло бизько 140 тисяч (кожен четвертий – українець).

      Андрій Садовий вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні на місці колишнього концтабору: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України День Перемоги Історія СРСР 9 травня Андрій Садовий Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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