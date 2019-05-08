Мер Львова Андрій Садовий разом з синами – Михайлом, Йосипом – поклали квіти до Пам'ятного хреста на місці колишнього концтабору "Шталаг-238".

У місті відбулися поминальні заходи з нагоди вшанування Дня пам’яті та примирення.

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Андрій Садовий розповів, що у них в родині є традиція — приходити щороку до пам'ятника з синами, бо "приклад батьків можливий лише в особистому виконанні".

Коли ти розповідаєш, чи говориш прочитати книжку, це не дає ефекту. Коли діти щороку є тут, чи в інших місцях, то це закарбовується в їхній пам’яті. Дай Бог, щоб вони зі своїми дітьми та внуками також приходили і ми складали пошану тим людям, які віддали свої життя,

— сказав Андрій Садовий.



Мер Львова Андрій Садовий з синами



Пам'ятний хрест на місці колишнього концтабору

"На території цього концтабору "Шталаг" загинули тисячі людей різних національностей. Якщо говорити про минуле століття, то були убиті насильницькою смертю кожен другий чоловік і кожна четверта жінка. Це велика трагедія. Ми маємо тисячі загиблих вже у цьому столітті під час російсько-української війни. Я би дуже хотів, щоб у ці дні, 8 та 9 травня, у нас не були тільки офіційні церемонії покладання квітів, щоб ми всі з вами брали своїх рідних, дітей і разом з вами прийшли і помолились тут, де пролилась кров, щоб більше такої біди не було на нашій землі. Вічна пам’ять всім убієнним!", – зазначив Андрій Садовий.

Що таке Stalag 328 (Konzentrationslager der Standarte 328)? Це створений німецьким військовим командуванням табір для радянських військовополонених, що існував у 1941-1944 роках у Львові на території оборонного комплексу ХІХ століття "Цитадель". Тут утримувалося 284 тисячі в'язнів різних національностей, загибло бизько 140 тисяч (кожен четвертий – українець).

Андрій Садовий вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні на місці колишнього концтабору: дивіться відео