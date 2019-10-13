Садовий взяв участь у Львівському напівмарафоні: фото, відео

У центрі Львова відбувся "Нова Пошта Напівмарафон". Участь у заході загалом взяли близько 4 тисяч бігунів. Долали вони дистанції у 5, 10 та 21 кілометр. Крім того, були доступними естафети на 5 кілометрів і на 21 кілометр і дистанції "Перший кілометр" (для початківців) і 500 метрів і 100 метрів (для дітей).

Львівський напівмарафон тривав дні – упродовж суботи та неділі, 13 і 14 жовтня. Другого дня до заходу долучилися 2,5 тисячі учасників, зокрема й мер Львова Андрій Садовий. Пробігли вони дистанції у 5 і 10 кілометрів, "Командна п’ятірка" та "Перший кілометр". Зауважимо, що деякі учасники забігів брали участь зі своїми малолітніми дітьми, а хтось біжав разом із своїми собаками.

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Як підкреслив Андрій Садовий у своєму фейсбуці, у неділю, 13 жовтня, ранок у Львові почався не з кави чи чаю, а з бігу. Власне львівський міський голова дав старт більшості забігів.

4 тисячі учасників. Дуже класний настрій. Фантастична погода. Максимальна підтримка міста. Я біжу разом із усіма – вперед до перемоги,

– наголосив він у коментарі преслужбі Львівської міської ради.

Щодо відстані у 5 кілометрів, Андрій Садовий розповів, що таким чином готується пробігти більше.

"Не можна одразу пробігти 42 кілометри (класична марафонська дистанція – 24 канал). Я дивився, хлопець з Кенії пробіг менше ніж за 2 години. Думаю, щоб досягти такий результат, треба тренуватися довго – років 10, напевно", – заявив він.

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У Львові відбувся "Нова Пошта Напівмарафон": участь взяв і мер міста АнДрій Садовий / Фото: Пресслужба Львівської міськради

Перед забігом організатори напівмарафону провели для учасників розминку під музику. Дійство відбувалося на площі перед Оперним театром. Також допомагали в організації й численні волонтери.

Усі учасники гарантовано отримали подарунок від партнера, фірмовий наплічник і медаль фінішера. Щодо призів переможцям, то перші місця напівмарафону у 21 кілометр отримали 10 тисяч гривень, другі – 5 тисяч гривень, а треті – 2 тисячі гривень.

Центром Львова пройшов "Нова Пошта Напівмарафон": дивіться відео

До слова, на початку жовтня відбувся й Київський марафон. Його учасники мали подолати дистанції у 21 та 42 кілометри, а участь у заході взяли представники 60 країн світу.

Що таке "Львів Нова Пошта Напівмарафон"? Захід є частиною серії забігів "Нова Пошта Гран-прі", що має відбутися у дев’яти містах України. До кінця 2019 року відбудеться ще 2 спортивні події: 3 листопада в Миколаєві та 29 грудня у Полтаві. Півмарафон має різні дистанції: 21 км, 10 км, 5 км і "Командна п’ятірка", Також є безкоштовні дистанції: "Мій перший кілометр" — для початківців, 500 м та 100 м — для дітей до 12-ти та до 6-ти років відповідно.