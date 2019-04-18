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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Садовий закликав Порошенка і Зеленського привести тему дебатів до здорового глузду

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      Садовий закликав кандидатів у президенти привести тему дебатів до здорового глузду
      Садовий закликав кандидатів у президенти привести тему дебатів до здорового глузду / 24 канал

      Мер Львова та лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий нагадав кандидатам у президенти Петрові Порошенку та Володимирові Зеленському, що 18 квітня – останній день, коли ідею з проведенням "гладіаторських боїв" на арені можна скасувати.

      Садовий звернувся до кандидатів у президенти з проханням привести тему дебатування до здорового глузду і спокійно обмінятись аргументами та запитаннями в студії.

      Читайте також: Дебати між Порошенком і Зеленським на "Олімпійському": про що вже домовилися штаби кандидатів

      Ваші спроби будь-що вразити українців нестандартними політтехнологіями та яскравою картинкою створюють величезні ризики, якими може скористатись ворог,
      – наголосив лідер "Самопомочі".

      Він також закликав Порошенка і Зеленського подумати врешті про їхніх прихильників, яких кандидати запрошують відвідати дебати.

      Садовий висловив сподівання, що в штабах обидвох кандидатів знайдуться ті, в кого почуття відповідальності переважить безглуздий авантюризм.

      Де, як і коли відбудуться дебати Порошенка і Зеленського? Після довгих суперечок та епопеї зі здачею аналізів кандидати у президенти уклали угоду про проведення дебатів 19 квітня (п’ятниця) на НСК "Олімпійський". У штабі Зеленського наполягають на старті дебатів о 19:00. Проте вже о 20:00 Порошенко планує прибути на дебати у студію "Суспільного", як того вимагає закон. Тож є ризик, що чинний президент не встигне з дебатів на стадіоні прибути на дебати в телестудії. Саме тому у штабі Порошенка тепер просять у ЦВК змістити час дебатів на "Суспільному".

      Зараз на "Олімпійському" монтують відразу дві сцени для виступів: штаб кожного з кандидатів – свою. Потрапити на дебати на стадіоні зможе кожен охочий. Але для цього треба отримати безкоштовний квиток. Якщо Ви – прихильник Зеленського, то квиток можна отримати на сайті debaty2019.org.ua. Якщо Ви – прихильник Порошенка – заповнивши анкету за цим посиланням.

      Проведення дебатів на стадіоні обійдеться у 6-8 мільйонів гривень. Цю суму порівну заплатять виборчі фонди кандидатів у президенти.

       

      дебати кандидатів у президенти другий тур

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Петро Порошенко Порошенко і Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком Новини політики Президентські вибори 2019 Андрій Садовий Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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