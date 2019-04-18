Садовий закликав Порошенка і Зеленського привести тему дебатів до здорового глузду

Мер Львова та лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий нагадав кандидатам у президенти Петрові Порошенку та Володимирові Зеленському, що 18 квітня – останній день, коли ідею з проведенням "гладіаторських боїв" на арені можна скасувати.

Садовий звернувся до кандидатів у президенти з проханням привести тему дебатування до здорового глузду і спокійно обмінятись аргументами та запитаннями в студії.

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Ваші спроби будь-що вразити українців нестандартними політтехнологіями та яскравою картинкою створюють величезні ризики, якими може скористатись ворог,

– наголосив лідер "Самопомочі".

Він також закликав Порошенка і Зеленського подумати врешті про їхніх прихильників, яких кандидати запрошують відвідати дебати.

Садовий висловив сподівання, що в штабах обидвох кандидатів знайдуться ті, в кого почуття відповідальності переважить безглуздий авантюризм.

Де, як і коли відбудуться дебати Порошенка і Зеленського? Після довгих суперечок та епопеї зі здачею аналізів кандидати у президенти уклали угоду про проведення дебатів 19 квітня (п’ятниця) на НСК "Олімпійський". У штабі Зеленського наполягають на старті дебатів о 19:00. Проте вже о 20:00 Порошенко планує прибути на дебати у студію "Суспільного", як того вимагає закон. Тож є ризик, що чинний президент не встигне з дебатів на стадіоні прибути на дебати в телестудії. Саме тому у штабі Порошенка тепер просять у ЦВК змістити час дебатів на "Суспільному".



Зараз на "Олімпійському" монтують відразу дві сцени для виступів: штаб кожного з кандидатів – свою. Потрапити на дебати на стадіоні зможе кожен охочий. Але для цього треба отримати безкоштовний квиток. Якщо Ви – прихильник Зеленського, то квиток можна отримати на сайті debaty2019.org.ua. Якщо Ви – прихильник Порошенка – заповнивши анкету за цим посиланням.



Проведення дебатів на стадіоні обійдеться у 6-8 мільйонів гривень. Цю суму порівну заплатять виборчі фонди кандидатів у президенти.