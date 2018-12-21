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      Садовий запропонував з'єднати українські міста авіасполученням: як це сприйняли українці

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      Ідея Андрія Садового з'єднати українські міста авіасполученням сподобалась українцям
      Ідея Андрія Садового з'єднати українські міста авіасполученням сподобалась українцям / 24 канал

      Українці здебільшого позитивно сприйняли ідею мера Львова та лідера "Самопомочі" Андрія Садового щодо відновлення авіасполучення між містами України, оскільки в Європі та в усьому цивілізованому світі уже давно існує така практика.

      Мер Львова та кандидат у президенти України Андрій Садовий у своєму відеоблозі оприлюднив думку щодо об’єднання великих українських міст і обласних центрів дешевим і доступним авіасполученням. Аби це досягти він пропонує зробити хаби у чотирьох українських містах (Львів, Одеса, Харків, Київ) і з’єднати їх між собою.

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      Українцям така ідея сподобалася, оскільки до Європи з приходом в Україну лоукост-компаній літати можна недорого, чого не скажеш про польоти до українських міст.  Дехто ще й згадав часи СРСР, коли можна було літати не лише у великі міста. Також юзери вважають, що добре було б навести лад і з залізничним сполученням, а саме зробити його більш швидкісним.

      Авіація, Садовий, Самопоміч, президент, ідея, авіасполучення
      Як Андрій Садовий хоче змінити ситуацію з авіасполученням в Україні: інфографіка

      Пропонуємо Вашій увазі найцікавішу реакцію користувачів на вищезазначену пропозицію лідера "Самопомочі".

      Авіація, Садовий, Самопоміч, президент, ідея, авіасполучення

      Авіація, Садовий, Самопоміч, президент, ідея, авіасполучення

      Авіація, Садовий, Самопоміч, президент, ідея, авіасполучення

      Авіація, Садовий, Самопоміч, президент, ідея, авіасполучення

      Нагадаємо, за даними аналітичної компанії Euromonitor International, Львів потрапив до списку 100 найбільш відвідуваних міст світу у 2018 році.

      Теги: Новини України авіація Новини політики Андрій Садовий Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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