Садовий запропонував з'єднати українські міста авіасполученням: як це сприйняли українці

Українці здебільшого позитивно сприйняли ідею мера Львова та лідера "Самопомочі" Андрія Садового щодо відновлення авіасполучення між містами України, оскільки в Європі та в усьому цивілізованому світі уже давно існує така практика.

Мер Львова та кандидат у президенти України Андрій Садовий у своєму відеоблозі оприлюднив думку щодо об’єднання великих українських міст і обласних центрів дешевим і доступним авіасполученням. Аби це досягти він пропонує зробити хаби у чотирьох українських містах (Львів, Одеса, Харків, Київ) і з’єднати їх між собою.

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Українцям така ідея сподобалася, оскільки до Європи з приходом в Україну лоукост-компаній літати можна недорого, чого не скажеш про польоти до українських міст. Дехто ще й згадав часи СРСР, коли можна було літати не лише у великі міста. Також юзери вважають, що добре було б навести лад і з залізничним сполученням, а саме зробити його більш швидкісним.



Як Андрій Садовий хоче змінити ситуацію з авіасполученням в Україні: інфографіка

Пропонуємо Вашій увазі найцікавішу реакцію користувачів на вищезазначену пропозицію лідера "Самопомочі".

Нагадаємо, за даними аналітичної компанії Euromonitor International, Львів потрапив до списку 100 найбільш відвідуваних міст світу у 2018 році.