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      Садовий запросив переможця марафону "Львівська десятка" на сирник з кавою

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      Run the World. Львівська десятка
      Run the World. Львівська десятка / Фейсбуксторінка Андрія Садового

      У Львові 15 вересня втретє відбувається марафонський забіг "Run the World. Львівська десятка". Майже півтори тисячі учасників, із яких 12 – професійні спортсмени, змагались на десятикілометровій дистанції. Це рекордна кількість учасників в історії цього забігу.

      Міський голова Львова Андрій Садовий привітав учасників марафону і запросив переможця на каву.

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      "Run the World. Львівська десятка-2019" стартувала! Більше 1500 учасників біжать 10 кілометрів, щоб перерахувати для онкохворих дітей біля 100 тисяч гривень. Переможцю від мене смачна кава і сирник,
      – написав Садовий у своєму фейсбуці.

      Кожен фінішер дистанції 10 кілометрів отримає медаль з унікальним дизайном. Переможців "Run the World. Львівська десятка" в абсолютній першості з 1 до 3 місця серед чоловіків і жінок нагородять кубками, дипломами та грошовими призами: 1 місце – 5000 гривень, 2 місце – 3000 гривень, 3 місце – 2000 гривень.

      Значну частину грошей від партнерів та переможців "Run the World. Львівська десятка" перерахують на благодійність. Так організатори події та учасники допоможуть онкохворим дітям, які потребують операцій з ендопротезування ніг. Зміст цієї сучасної операції полягає в тому, що відбувається відтворення зруйнованих хворобою частин суглоба за допомогою переміщених тканин або штучних імплантів. Це допоможе дітям відновити функції рухового апарата та знову бігати.

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      Теги: Новини України Новини Львова Андрій Садовий Спорт благочинність
      Джерело: 24 канал
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